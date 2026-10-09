İlk Evim Konut Kredisi ne zaman başlayacak? Evim Konut Kredisi şartları nedir?

Konut sahibi olmayı kolaylaştırması beklenen finansman modelinin ne zaman yürürlüğe gireceği, yapılacak resmi duyuruların ardından netleşecek. Bu nedenle başvuruların başlayacağı tarihe ilişkin açıklanmamış bilgilerin kesinleşmiş gibi değerlendirilmemesi gerekiyor.

İlk Evim Konut Kredisi 'nden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvuru sürecine ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor. İlk kez ev alacaklara yönelik kredi koşullarının yeniden değerlendirilmesi gündeme gelirken, programın uygulamaya alınacağı tarihle ilgili henüz kesin bir takvim açıklanmadı.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI KAÇ OLACAK?

Yeni konut kredisi paketinde en çok araştırılan konuların başında faiz oranı geliyor. Ev almak için finansman arayan vatandaşlar, aylık taksitlerin ne kadar olacağını ve geri ödeme koşullarının nasıl belirleneceğini öğrenmek istiyor.

Ancak İlk Evim Konut Kredisi için uygulanacak faiz oranı, kredi limiti, peşinat miktarı ve vade süresi henüz kesin olarak açıklanmadı. Bu başlıklardaki ayrıntıların resmi düzenlemeyle duyurulması bekleniyor.