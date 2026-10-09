İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 EKİM | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti var?

İSKİ, 9 Ekim Cuma günü İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Sabah saatlerinde sona ermesi beklenen kesintilere ilişkin detaylar ve İSKİ'nin açıkladığı güncel kesinti listesi…
İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ 9 EKİM 2026
İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Şişli ve Beyoğlu ilçelerini etkileyen arıza meydana geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada 'İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası' ifadeleri yer aldı. Arıza nedeniyle Beyoğlu ilçesinde 23 mahallede, Şişli ilçesinde ise 9 mahalleye su verilemeyecek.
İSTANBUL ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı olan Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Eskişehir, Feriköy, Harbiye, Paşa, Yayla ve İnönü mahallelerine arıza nedeniyle su verilemiyor. 6 saat sürecek olan su kesintisinin tahmini olarak 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00'da sona ermesi bekleniyor.
İSTANBUL BEYOĞLU SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde ise Asmalı Mescit, Bereketzade, Bülbül, Cihangir, Evliya Celebi, Firuz Ağa, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Hüseyinağa, Kayloncu Kulluğu, Kamer, Katip Mustafa Celebi, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kuloğlu, Müeyyetzade, Sururi, Tom Tom, Yenişehir, Cukur, Ömer Avni, Şahkulu ve Şehit Muhtar mahallelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı olarak su kesintisinin 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 06.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.