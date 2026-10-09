Haberler Yaşam İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 EKİM | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti var? İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 9 EKİM | İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti var? İstanbul’da 9 Ekim 2026 Cuma günü Beyoğlu ve Şişli’nin bazı mahallelerinde yaşanan su kesintileri gündemdeki yerini aldı. İSKİ’nin duyurduğu kesintiden etkilenen mahalleler ve suların yeniden verileceği saat merak ediliyor. İşte İstanbul su kesintisine ilişkin güncel bilgiler ve kesintinin sona ereceği saatler… HABER MERKEZİ









İSKİ, 9 Ekim Cuma günü İstanbul'un Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Kesintiden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar, suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Sabah saatlerinde sona ermesi beklenen kesintilere ilişkin detaylar ve İSKİ'nin açıkladığı güncel kesinti listesi…

İSTANBUL İSKİ SU KESİNTİSİ 9 EKİM 2026 İSKİ tarafından açıklanan bilgilere göre Şişli ve Beyoğlu ilçelerini etkileyen arıza meydana geldi. İSKİ tarafından yapılan açıklamada 'İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 800 mm çaplı ana isale hattı arızası' ifadeleri yer aldı. Arıza nedeniyle Beyoğlu ilçesinde 23 mahallede, Şişli ilçesinde ise 9 mahalleye su verilemeyecek.