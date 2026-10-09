Haberler Yaşam KPSS Ortaöğretim 2026 sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? KPSS Ortaöğretim 2026 sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı? 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına hazırlanan lise mezunu adayların gündeminde sınav tarihi ve sınav giriş belgesi var. ÖSYM’nin sınav takvimi doğrultusunda geri sayım sürerken adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerinin ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı, sınav ne zaman yapılacak ve sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? HABER MERKEZİ









Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav günü için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim oturum tarihleri belli oldu

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınava kısa bir süre kala sınav merkezi bilgilerine odaklandı. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyurularını ve Aday İşlemleri Sistemi'ni yakından takip ediyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.