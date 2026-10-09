KPSS Ortaöğretim 2026 sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle 2026 KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylar, sınav günü için hazırlıklarını sürdürüyor. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim oturum tarihleri belli oldu
Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, sınava kısa bir süre kala sınav merkezi bilgilerine odaklandı. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin duyurularını ve Aday İşlemleri Sistemi'ni yakından takip ediyor.
ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
2026 KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların en çok araştırdığı konuların başında sınav giriş belgesi geliyor. Paylaşılan bilgilere göre sınav giriş belgesi henüz erişime açılmadı. Belgenin yayımlanmasıyla birlikte adayların sınava girecekleri bina, salon ve sıra bilgileri belli olacak.
ÖSYM tarafından duyuru yapıldığında adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak belgelerini kontrol etmeleri gerekiyor.
Sınav günü öncesinde giriş belgesindeki bilgilerin kontrol edilmesi ve sınav merkezinin önceden öğrenilmesi önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?
KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden alınabilecek. Belge yayımlandığında adaylar sisteme giriş yaparak sınav yeri bilgilerini görüntüleyebilecek ve giriş belgelerinin çıktısını alabilecek.
Adaylar, sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığını öğrenmek için ÖSYM'nin resmî internet sitesindeki duyuruları da takip edebilir.
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KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınavın tamamlanmasının ardından adaylar bu kez sonuç tarihine odaklanacak. ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
Adaylar, sonuçların ilan edilmesinin ardından ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden puanlarını ve sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM 2026 SINAV TAKVİMİ
2026 KPSS Ortaöğretim sürecinde öne çıkan tarihler şöyle:
Başvuru tarihleri: 27 Ağustos-8 Eylül 2026
Geç başvuru tarihleri: 15-16 Eylül 2026
KPSS Ortaöğretim sınav tarihi: 25 Ekim 2026
Sınav giriş belgesi: Henüz yayımlanmadı
KPSS Ortaöğretim sonuç tarihi: 19 Kasım 2026
Adayların sınav giriş belgesine ilişkin güncel duyurular için ÖSYM'nin resmî kanallarını takip etmeleri gerekiyor.