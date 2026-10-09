MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ? | MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'nın 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde eleme potasına giren isimler belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde mavi ve kırmızı takım, konuk yarışmacı Burcu Önal'ın restoranında hazırlanan özel yemekleri en iyi şekilde yapmak için tezgâh başına geçti. Heyecan dolu karşılaşmanın kazananı kırmızı takım olurken, mağlubiyet yaşayan mavi takımda bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Yapılan değerlendirmeler ve oylama sonucunda haftanın 3. ve 4. eleme adayları da belirlendi. Daha önce Nurten ve Ayşe'nin eleme potasına girdiği yarışmada gözler yeni adaylara çevrildi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme potasına kimler girdi? İşte, MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve haftanın eleme adayları…