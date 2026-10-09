MASTERCHEF POTAYA KİM GİTTİ? | MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye 2026'nın 8 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde eleme potasına giren isimler belli oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesinde mavi ve kırmızı takım, konuk yarışmacı Burcu Önal'ın restoranında hazırlanan özel yemekleri en iyi şekilde yapmak için tezgâh başına geçti. Heyecan dolu karşılaşmanın kazananı kırmızı takım olurken, mağlubiyet yaşayan mavi takımda bireysel dokunulmazlık ve eleme oylaması heyecanı yaşandı. Yapılan değerlendirmeler ve oylama sonucunda haftanın 3. ve 4. eleme adayları da belirlendi. Daha önce Nurten ve Ayşe'nin eleme potasına girdiği yarışmada gözler yeni adaylara çevrildi. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme potasına kimler girdi? İşte, MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve haftanın eleme adayları…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Şefler MasterChef Türkiye haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takımdan, eski MasterChef yarışmacısı Burcu Önal'ın restoranında hazırlanan yemekleri yapmalarını istedi. Gecenin yemekleri sardalyeli asma yaprağı, Antalya köfte piyaz shu mai, ıstakoz mücver, midye tava kushiage, kuzu gelle söğüş jiaozi, çerkez ördek, Diyarbakır sumak ekşili tatlı levrek, chashu kokreç ve matchalı thia coconut soğuk baklava oldu.
1 saatlik süre sonunda değerlendirme yapan şeflerin oy birliğine göre takım oyununda dokunulmazlığı mavi takım kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım son kez bireysel dokunulmazlık oyununu oynamak için siyah önlüklerini giyerek bir kez daha sınav verdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise şefler yarışmacılardan, kuru dolma hazırlamalarını istedi. Şeflerin verdikleri süre ise tam 30 dakika oldu. Süre sonunda değerlendirme yapan şefler başarılı buldukları isimleri öne çağırdı. Finale Enes ve Muhammed kaldı. Gecenin sonunda, rakiplerinden daha başarılı tabağı yaparak bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim Muhammed oldu.
MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ikinci eleme potası, dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda gerçekleşti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Muhammed eleme potasına Nilay'ı gönderdi.
Heyecan dolu gecede diğer adayı belirlemek üzere eleme oylaması yapıldı. Yapılan oylama sonucu MasterChef'te ikinci eleme adayı ise Buse oldu. Öte yandan önceki gece eleme potasına Nurten ve Ayşe girmişti. Böylece bu haftanın eleme adayları Nurten, Ayşe, Nilay ve Buse olarak belirlendi.