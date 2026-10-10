Resmi Gazete’de yayımland! 15 yaş altına sosyal medya yasağı getirildi

Sosyal medyada yaş düzenlemesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifine göre, sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve bu hizmetin sunulmaması konusunda yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak. Uygulama 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

AĞ SAĞLAYICI TEDBİRLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Darülaceze'ye yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da "oyun", "oyun dağıtıcı", "oyun geliştirici", "oyun sağlayıcı" ve "oyun platformu" tanımları hüküm altına alınıyor.

AÇIK VE ANLAŞILIR KONTROL ARAÇLARI SAĞLANACAK

Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları ise hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ve kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek

OYUNLARA DA KISITLAMA GETİRİLDİ

Yeni yasada sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacak ve bunun için yaş doğrulaması dâhil gerekli önlemleri almak zorunda olacak. Yeni yasada sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacak ve bunun için yaş doğrulaması dâhil gerekli önlemleri almak zorunda olacak.

ÇOCUKLARIN OYNAMASI ENGELLENECEK

Şirketler, şikâyet ve başvurulara da hızlı ve etkili şekilde cevap vermekle yükümlü olacak. Oyun platformları ise oyunları çocukların yaşlarına uygun şekilde derecelendirecek. Yaş sınırı belirlenmemiş oyunların en yüksek yaş derecesi üzerinden sunulması sağlanacak. Böylece yaşına uygun olmayan ve içerisinde tehlikeli unsurlar barındıran oyunları küçük yaştaki çocukların oynaması engellenecek.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

15 YAŞA SOSYAL MEDYA SINIRI: 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması geliyor. Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Bunun için yaş doğrulama dâhil gerekli tedbirleri alacak. Sosyal ağ sağlayıcı, 15 yaşını doldurmuş çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli önlemleri alacak. Bunlar sosyal ağ sağlayıcının kendi internet sitesinde yayınlanacak.

HIZLA UYGULAYACAK: Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, zararlı içerek nedeniyle verilen kararları derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak. Kurallara uymayanlara para cezasından bant daraltmaya kadar cezalar verilecek.

OYUNLARA SINIR: Çocukları oyunların olumsuz etkilerinden korumaya dönük düzenlemeler de yasada yer alıyor. Oyun platformları, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen oyunları sunamayacak. Oyun platformu, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.