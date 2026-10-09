VGM BURS BAŞVURUSU | VGM ortaöğrenim bursu başvuruları ne zaman sona erecek?

VGM burs başvurularında öğrencilerin gündeminde son tarihler yer alıyor. Ortaöğrenim bursu için başvuru süreci sürerken, yükseköğrenim bursuna başvuracak üniversite öğrencileri de açıklanan takvime odaklandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuruları için son gün ne zaman, üniversite burs başvuruları ne zaman yapılacak? İşte başvuru sürecine ilişkin detaylar…
ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için ekran 6 Ekim'de açıldı. Öğrenciler başvurularını 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Süre dolduktan sonra yeni başvuru alınmayacak ve sıra değerlendirme aşamasına gelecek.
ÜNİVERSİTE VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Üniversitelilerin beklediği tarih de belli oldu. Ön lisans ve lisans öğrencileri için yükseköğrenim burs ekranı 22 Ekim 2026 saat 10.00'da açılacak. Başvuru dönemi 31 Ekim saat 23.59'da sona erecek.
Böylece ortaöğrenim başvurularının kapanmasının hemen ardından üniversite öğrencileri kendi burs dönemi için başvuru yapabilecek.