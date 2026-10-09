Haberler Yaşam VGM BURS BAŞVURUSU | VGM ortaöğrenim bursu başvuruları ne zaman sona erecek? VGM BURS BAŞVURUSU | VGM ortaöğrenim bursu başvuruları ne zaman sona erecek? VGM burs başvurularında gözler takvime çevrildi. Ortaöğrenim öğrencileri için başvuru süreci devam ederken üniversite öğrencilerinin merakla beklediği yükseköğrenim bursu başvuru tarihleri de gündeme geldi. Peki, VGM ortaöğrenim bursu başvuruları ne zaman sona erecek, üniversite burs başvuruları hangi tarihte başlayacak? İşte merak edilen başvuru takvimi… HABER MERKEZİ









VGM burs başvurularında öğrencilerin gündeminde son tarihler yer alıyor. Ortaöğrenim bursu için başvuru süreci sürerken, yükseköğrenim bursuna başvuracak üniversite öğrencileri de açıklanan takvime odaklandı. Peki, VGM ortaöğrenim burs başvuruları için son gün ne zaman, üniversite burs başvuruları ne zaman yapılacak? İşte başvuru sürecine ilişkin detaylar…

ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yararlanabildiği Ortaöğrenim Eğitim Yardımı için ekran 6 Ekim'de açıldı. Öğrenciler başvurularını 20 Ekim 2026 saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Süre dolduktan sonra yeni başvuru alınmayacak ve sıra değerlendirme aşamasına gelecek.