15 yaş altına sosyal medya yasağı Resmi Gazete'de yayımlandı...

AÇIK VE ANLAŞILIR KONTROL ARAÇLARI SAĞLANACAK

Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları ise hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ve kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek.

OYUNLARA DA KISITLAMA GETİRİLDİ

Yeni yasada sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacak ve bunun için yaş doğrulaması dâhil gerekli önlemleri almak zorunda olacak. Yeni yasada sosyal ağ sağlayıcıları 15 yaş altı çocuklara hizmet sunamayacak ve bunun için yaş doğrulaması dâhil gerekli önlemleri almak zorunda olacak.