A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU | ALDIN ALDIN: Halı yıkama makinesinden, düdüklü tenceresine kadar her şey raflarda...

A101 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Ev ve mutfak ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine, temizlik ürünlerinden kullanışlı ev gereçlerine kadar birçok seçenek yeni haftanın fırsatları arasında yer alıyor.
Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere, yemek takımları ve deterjan çeşitleri, indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.
A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU
Tırtıklı Patates Cipsi (125 g): 44,50 TL
Limonata (1 L): 30 TL
Elektrikli Çocuk Motosikleti: 17.990 TL
Polis İstasyonu Seti: 1.299 TL
11 Kg Çamaşır Makinesi: 21.999 TL
No-Frost Buzdolabı: 32.999 TL
Toz Deterjan (9 KG): 389 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı (2,7 L): 179 TL