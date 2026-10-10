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Haberler Yaşam A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU | ALDIN ALDIN: Halı yıkama makinesinden, düdüklü tenceresine kadar her şey raflarda...

A101 15 EKİM AKTÜEL KATALOĞU | ALDIN ALDIN: Halı yıkama makinesinden, düdüklü tenceresine kadar her şey raflarda...

A101 15 Ekim aktüel kataloğu yayımlandı! Yeni haftanın indirimli ürünleri arasında halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere, yemek takımları, küçük ev aletleri ve temizlik ürünleri dikkat çekiyor. Ev ve mutfak alışverişi yapmak isteyenler için öne çıkan fırsatlar, avantajlı fiyatlarıyla tüketicilerin ilgisini çekiyor.

SABAH

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

A101 15 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Ev ve mutfak ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine, temizlik ürünlerinden kullanışlı ev gereçlerine kadar birçok seçenek yeni haftanın fırsatları arasında yer alıyor.

Halı yıkama makinesi, jeneratör, düdüklü tencere, yemek takımları ve deterjan çeşitleri, indirimli alışveriş yapmak isteyenlerin dikkatini çekiyor.

A101 AKTÜEL 15 EKİM KATALOĞU

Tırtıklı Patates Cipsi (125 g): 44,50 TL

Limonata (1 L): 30 TL

Elektrikli Çocuk Motosikleti: 17.990 TL

Polis İstasyonu Seti: 1.299 TL

11 Kg Çamaşır Makinesi: 21.999 TL

No-Frost Buzdolabı: 32.999 TL

Toz Deterjan (9 KG): 389 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı (2,7 L): 179 TL

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