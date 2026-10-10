BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? | 10 EKİM CUMARTESİ MAÇ TAKVİMİ

10 Ekim 2026 Cumartesi günü futbol sahalarında yaşanacak mücadeleler, sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Yerli ve yabancı liglerdeki karşılaşmaların saatleri, canlı yayın kanalları ve şifresiz izleme seçenekleri araştırılıyor. Futbolseverler, günün maç takvimini öğrenerek heyecan dolu karşılaşmaları kaçırmak istemiyor. Peki, bugün hangi takımların maçı var, mücadeleler saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Ekim Cumartesi günün maç programı ve yayın detayları…
10 EKİM CUMARTESİ GÜNÜN MAÇLARI 2026
13:00 BeIN Sports 1 Gençlerbirliği - Amed SF (Futbol)
13:30 TRT Spor Boluspor - Antalyaspor (Futbol)
16:00 BeIN Sports 2 C.Alanyaspor - Erzurumspor FK (Futbol)
16:00 BeIN Sports 1 Samsunspor - Trabzonspor (Futbol)
19:00 BeIN Sports 1 Ç.Rizespor - Fenerbahçe (Futbol)
19:00 BeIN Sports 2 Kayserispor - Manisa FK (Futbol)