KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ | KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

KPSS Ortaöğretim 'de başvuru döneminin tamamlanmasının ardından sıra, adayların sınava katılacağı yerlerin duyurulmasına geldi. Sınav tarihi yaklaştıkça heyecan da artarken lise mezunları, hangi okulun sıralarında ter dökeceklerini öğrenmek için gün sayıyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Lise mezunlarının memuriyet yolunda ter dökeceği KPSS Ortaöğretim için sınav yerleri henüz açıklanmadı. Önceki yıllarda sınava yaklaşık 10 gün kala erişime açılan belgelerin, bu yıl da ekim ayının ortalarında yayımlanması bekleniyor. Ancak kesin tarih, ÖSYM'nin yapacağı açıklamayla belli olacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Ortaöğretim, 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Kamu kurumlarının ortaöğretim mezunlarına yönelik kadrolarında görev almak isteyen adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan sınavda toplam 120 soruyu yanıtlayacak.