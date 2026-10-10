Haberler Yaşam MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU? | MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU? | MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye’de 5. eleme adayı kim oldu? sorusu, 9 Ekim akşamı ekrana gelen bölümün ardından izleyicilerin gündeminde yer aldı. Yarışmacılar, hamsili pilav konseptiyle gerçekleştirilen takım mücadelesinde en başarılı tabağı hazırlamak için kıyasıya yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takımın üyeleri ise bireysel dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda eleme potasına giren isim merak konusu oldu. Peki, MasterChef Türkiye’de 5. eleme adayı kim seçildi? İşte gecenin öne çıkan detayları... HABER MERKEZİ









MasterChef Türkiye'de 9 Ekim akşamı haftanın 5. eleme adayını belirleyen kritik mücadele yaşandı. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, hamsili pilav hazırlayarak hünerlerini sergilerken takımlar dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koydu.

Dokunulmazlığı elde edemeyen takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda potaya girmemek için mücadele etti. Gecenin sonunda belirlenen 5. eleme adayı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isim kim oldu? İşte 9 Ekim tarihli bölümde yaşananlar...