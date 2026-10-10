MASTERCHEF'TE POTAYA KİM GİTTİ? | MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU? | MasterChef Türkiye’de dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef Türkiye'de 9 Ekim akşamı haftanın 5. eleme adayını belirleyen kritik mücadele yaşandı. Mavi ve Kırmızı takım yarışmacıları, hamsili pilav hazırlayarak hünerlerini sergilerken takımlar dokunulmazlığı kazanmak için mutfakta tüm yeteneklerini ortaya koydu.
Dokunulmazlığı elde edemeyen takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık oyununda potaya girmemek için mücadele etti. Gecenin sonunda belirlenen 5. eleme adayı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChef Türkiye'de eleme potasına giren isim kim oldu? İşte 9 Ekim tarihli bölümde yaşananlar...
MASTERCHEF TÜRKİYE 5. ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye 2026'da dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan ise Kübra oldu.
MasterChef Türkiye 2026'da günün eleme adayları Hasan Alp ve Şadi oldu.
POTADA KİMLER VAR?
Nurten
Ayşe
Nilay
Buse
Hasan Alp
Şadi