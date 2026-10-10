Okul kantinlerinde yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu: Hangi ürünler satılamayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. 2026/27 sayılı Tebliğ ile okul gıdası logosunun yanı sıra Beslenme Skoru uygulaması da mevzuata dahil edildi. Yeni düzenlemeye göre, satışına izin verilmeyen ürünler A, B veya C beslenme skoruna sahip olsa dahi okul kantinlerinde satışa sunulamayacak. Düzenlemede okul gıdası onay süreçleri ve geçiş takvimine ilişkin hükümler de yeniden belirlendi.
BESLENME SKORU NEDİR?
Yeni düzenlemeyle Beslenme Skoru, gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarı ile üretim süreçleri dikkate alınarak hesaplanan bir değerlendirme sistemi olarak tanımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek yöntem ve kriterlere göre hesaplanacak skor, ürünlerin beslenme profilini renkler ve harfler aracılığıyla tüketicilere sunacak.
Uygulamayla gıdaların beslenme özelliklerinin etiketler üzerinden daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanıyor. Sistemin hesaplama yöntemi ve uygulama kriterleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.
OKUL GIDALARINDA A, B VE C SKORU İÇİN KRİTERLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI BELİRLEYECEK
Tebliğ değişikliğiyle gıda etiketlerinin temel görüş alanında A, B veya C Beslenme Skoru bulunmasına ilişkin hükümler yeniden düzenlendi. Okul gıdası logosu ve Beslenme Skoru uygulaması kapsamında ürünlerin uygunluğu, Sağlık Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre değerlendirilecek.
Onaylı okul gıdalarına ve Beslenme Skoru sistemine ilişkin kriterler, Sağlık Bakanlığı tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığına resmî yazıyla iletilecek. Belirlenen kriterler ayrıca iki bakanlığın internet sitelerinde yayımlanacak.
BESLENME SKORU A, B VEYA C OLSA BİLE BAZI ÜRÜNLER SATILAMAYACAK
Yeni düzenlemede okul gıdası onayı iptal edilen ürünler ile Sağlık Bakanlığı tarafından satışı uygun bulunmayan gıdalara ilişkin hükümler de açıkça düzenlendi. Buna göre, söz konusu ürünler A, B veya C Beslenme Skoruna sahip olsalar dahi okullarda satışa veya tüketime sunulamayacak.
Kısıtlamalar; Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel okul ve kurumlarda faaliyet gösteren kantin, kafeterya, yemekhane, büfe ve çay ocaklarını kapsıyor. Böylece bir ürünün beslenme skorunun uygun olması, tek başına okulda satışına izin verilmesi için yeterli olmayacak.
OKUL GIDASI ONAYLARI VE GEÇİŞ TAKVİMİ YENİDEN DÜZENLENDİ
Tebliğde okul gıdası onay süreçlerine ilişkin yeni hükümler de getirildi. Onaylı bir okul gıdasının üretimine, ithalatına veya piyasaya arzına son verilmesi halinde ürünün okul gıdası onayı iptal edilecek. İşletme kayıt numarası değişmese bile onay sahibi gıda işletmesinin devredilmesi veya kapatılması durumunda da onay iptal edilecek. Düzenlemede ayrıca ithal ürünlere ilişkin bir istisnaya yer verildi.
Tebliğin 6'ncı maddesi yürürlükten kaldırılırken etiketleme ve okul gıdası logosuna ilişkin hükümler Beslenme Skoru kriterlerini de kapsayacak şekilde değiştirildi. Geçiş sürecine ilişkin düzenlemede, Tebliğin 5'inci maddesinin dokuzuncu fıkrasıyla ilgili hükümlerin uygulanması için 13 Eylül 2027 tarihi esas alındı.