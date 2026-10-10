Okul kantinlerinde yeni düzenleme! Bakanlık duyurdu: Hangi ürünler satılamayacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı , Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gitti. 2026/27 sayılı Tebliğ ile okul gıdası logosunun yanı sıra Beslenme Skoru uygulaması da mevzuata dahil edildi. Yeni düzenlemeye göre, satışına izin verilmeyen ürünler A, B veya C beslenme skoruna sahip olsa dahi okul kantinlerinde satışa sunulamayacak. Düzenlemede okul gıdası onay süreçleri ve geçiş takvimine ilişkin hükümler de yeniden belirlendi.

BESLENME SKORU NEDİR?

Yeni düzenlemeyle Beslenme Skoru, gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarı ile üretim süreçleri dikkate alınarak hesaplanan bir değerlendirme sistemi olarak tanımlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek yöntem ve kriterlere göre hesaplanacak skor, ürünlerin beslenme profilini renkler ve harfler aracılığıyla tüketicilere sunacak.

Uygulamayla gıdaların beslenme özelliklerinin etiketler üzerinden daha anlaşılır hale getirilmesi amaçlanıyor. Sistemin hesaplama yöntemi ve uygulama kriterleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.