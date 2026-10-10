PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI? | Hafta sonu hava nasıl? İzmir, İstanbul, Ankara'da pastırma yazı başladı mı?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki, yaşanacak bu sıcaklık artışı pastırma sıcaklarının habercisi mi, yoksa kısa süreli bir hava olayı mı? Gözler, il il sıcaklık tahminleri ve pazartesi günü beklenen hava değişiminde.