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PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI? | Hafta sonu hava nasıl? İzmir, İstanbul, Ankara'da pastırma yazı başladı mı?

Hafta sonu Türkiye’nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması bekleniyor. Pastırma sıcakları tartışmalarını beraberinde getiren bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı merak konusu olurken, pazartesi günü beklenen hava değişimi ve il il sıcaklık tahminleri de netleşiyor.

SABAH

Giriş Tarihi:

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki, yaşanacak bu sıcaklık artışı pastırma sıcaklarının habercisi mi, yoksa kısa süreli bir hava olayı mı? Gözler, il il sıcaklık tahminleri ve pazartesi günü beklenen hava değişiminde.

Hava sıcaklıkları hafta sonuyla birlikte yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günlerinde yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak; sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

10 EKİM CUMARTESİ BUGÜNKÜ HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin 10 Ekim Cumartesi tahminine göre öne çıkan değerler şöyle:

İstanbul: 15 / 25 derece

Ankara: 10 / 25 derece

İzmir: 16 / 28 derece

Denizli ve Manisa: 29 derece

11 EKİM PAZAR

İstanbul: 16 / 24 derece

Ankara: 10 / 25 derece

İzmir: 18 / 28 derece

Muğla: 26 derece

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