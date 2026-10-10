PASTIRMA SICAKLARI BAŞLADI MI? | Hafta sonu hava nasıl? İzmir, İstanbul, Ankara'da pastırma yazı başladı mı?

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Peki, yaşanacak bu sıcaklık artışı pastırma sıcaklarının habercisi mi, yoksa kısa süreli bir hava olayı mı? Gözler, il il sıcaklık tahminleri ve pazartesi günü beklenen hava değişiminde.
Hava sıcaklıkları hafta sonuyla birlikte yükseliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre 10 Ekim Cumartesi ve 11 Ekim Pazar günlerinde yurdun büyük bölümünde hava az bulutlu ve açık olacak; sıcaklıklar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.
11 EKİM PAZAR
İstanbul: 16 / 24 derece
Ankara: 10 / 25 derece
İzmir: 18 / 28 derece
Muğla: 26 derece