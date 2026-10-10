Reyting sonuçları 9 Ekim | 9 Ekim’de en çok ne izlendi?

Televizyon ekranlarında dün akşam birbirinden iddialı dizi, film ve yarışma programları reyting rekabeti için izleyici karşısına çıktı. Cuma akşamının yapımlarını yakından takip eden vatandaşlar, arama motorlarında günün karnesini öğrenmek için yoğun bir arayış başlattı.

9 EKİM 2026 CUMA REYTİNG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Televizyon izlenme oranlarını ölçen ve her gün düzenli olarak yayımlanan reyting sonuçları, normal şartlarda cuma yayınlarının ardından cumartesi sabahı saat 10.30 civarında kamuoyuna duyuruluyor. 9 Ekim 2026 Cuma akşamı ekrana gelen projelerin izleyici payları, sürecin tamamlanmasının ardından netleşiyor. Sonuçlar açıklandığı an Total ve AB kategorilerindeki tüm sıralamalar anlık olarak güncelleniyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

2 Ekim 2026 Reyting Sıralaması

Total grubunda "Taşacak Bu Deniz" birinci sırada yer aldı. Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması ikinci, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin özeti ise üçüncü oldu.

AB grubunun zirvesinde Belçika-Türkiye UEFA Uluslar Ligi karşılaşması yer aldı. "Taşacak Bu Deniz" ikinci, dizinin özet bölümü ise üçüncü sıraya yerleşti.