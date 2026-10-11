Haberler Yaşam Bakan Memişoğlu duyurdu: 18 yaş altına sigara satışına yeni önlem Bakan Memişoğlu duyurdu: 18 yaş altına sigara satışına yeni önlem Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocuklara tütün ürünü satışını engellemek amacıyla yeni bir kanun taslağı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kişisel verilerin korunması ve mahremiyetin gözetilmesinin öncelikli olduğunu vurgulayan Memişoğlu, yaş doğrulaması için elektronik sistemler dahil farklı seçeneklerin değerlendirildiğini belirtti. Bakan Memişoğlu, sosyal alanlarda sigara dumanından kaynaklanan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışmaların da sürdüğünü ifade etti. DHA









Bakan Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, sigara nedeniyle zarar görmüş bir akciğer görseli paylaşarak, "Bu gördüğümüz tablo, önlenebilir bir yıkımdır. Tütün ürünlerinin bedenimizde bıraktığı tahribat sadece bireysel bir tercih değil, toplum olarak taşıdığımız ortak bir yüktür. Açıklamalarımız üzerindeki soru işaretlerini anlıyorum.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır. Bu doğrultuda, mahremiyeti gözeten, kişisel verileri koruyan ve uygulama kolaylığı sağlayan elektronik sistemler dahil bütün seçenekleri değerlendiriyor, yeni kanun taslağımızı ve mevzuatımızı da bu çerçevede ele alıyoruz.