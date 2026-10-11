Türk rujları dünya kadınlarını güzelleştiriyor

Türk rujları, son 5 yılda başta Orta Doğu ülkeleri ve ABD'deki kadınlara renk katarken, göz makyajında ise ithal ürünler tercih edildi. Ticaret Bakanlığının sektör raporundan derlenen bilgilere göre, Türkiye'deki kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı, her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor.

DIŞ TİCARET FAZLASI

Dünya standartlarında üretim yapan sektör, ürün güvenliği ve iyi imalat uygulamalarıyla uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü de artırıyor. Son yıllarda AR-GE faaliyetlerini de hızlandıran sektör, kendi markalarıyla dünya sahnesinde yerini alıyor. Bu doğrultuda Türk rujları ihracat performansıyla öne çıkarken, maskara, eyeliner, kalem, far paleti ve kaş ürünlerini kapsayan göz makyajı malzemelerinde yurt dışından yapılan alımlar ağırlık kazanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, 2021-2025 dönemini kapsayan son 5 yılda ruj ve göz makyajı ürünleri için 487,8 milyon dolarlık ithalat yaparken, bu ürünlerde 381,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde 164,7 milyon dolarlık ruj ihraç edilirken, bu üründe 142 milyon dolarlık dış alım yapıldı. Türkiye, son 5 yılda ruj ticaretinden 22,6 milyon dolarlık fazla elde etti.