MasterChef Türkiye’de kim elendi? 11 Ekim MasterChef veda eden isim...

MasterChef Türkiye'de kim elendi? Masterhef'e veda eden isim kim oldu? soruları yanıt buldu. 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümde 1 isim yarışmayada veda etti.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?
MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme gecesi tamamlandı. Ana kadroda kalabilmek için mücadele eden yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesine sunmak üzere hazırladıkları tabaklarla hünerlerini sergiledi.
11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümde eleme potasındaki yarışmacılar arasından bir isim yarışmaya veda etti. Şeflerin değerlendirmelerinin ardından MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Buse oldu. Böylece yarışmanın dokuzuncu haftasında eleme süreci tamamlanırken diğer yarışmacılar MasterChef macerasına devam etme hakkı kazandı.
Haftanın eleme adayları şu isimlerden oluştu:
• Nurten
• Ayşe
• Nilay
• Buse
• Hasan Alp
• Şadi
• Enes
• Kübra