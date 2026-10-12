Haberler Yaşam MasterChef Türkiye’de kim elendi? 11 Ekim MasterChef veda eden isim... MasterChef Türkiye’de kim elendi? 11 Ekim MasterChef veda eden isim... MasterChef Türkiye’de kim elendi? MasterChef Türkiye’de haftanın eleme heyecanı yaşandı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu’nun değerlendirmelerinin ardından yarışmaya veda eden isim belli oldu. İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve elenen isim... HABER MERKEZİ









MasterChef Türkiye'de kim elendi? Masterhef'e veda eden isim kim oldu? soruları yanıt buldu. 11 Ekim Pazar akşamı yayınlanan bölümde 1 isim yarışmayada veda etti.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ? MasterChef Türkiye 2026'da haftanın eleme gecesi tamamlandı. Ana kadroda kalabilmek için mücadele eden yarışmacılar, şeflerin değerlendirmesine sunmak üzere hazırladıkları tabaklarla hünerlerini sergiledi.