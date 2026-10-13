M5 METROSU AÇILDI MI? | M5 Üsküdar-Sultanbeyli metrosu çalışıyor mu? 13 Ekim M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı son durum...

İstanbul'da M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nda sabah saatlerinde meydana gelen teknik arıza, hatta ulaşım sağlayan vatandaşları etkiledi. Arızanın ardından gözler Metro İstanbul 'dan yapılacak açıklamaya ve seferlerin yeniden normale dönüp dönmediğine çevrildi. Peki, M5 metro hattı çalışıyor mu, seferler normale döndü mü? İşte 13 Ekim 2026 M5 metro hattında yaşanan son gelişmeler…

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Değerli İstanbullular, M5 Üsküdar-Sultanbeyli Metro Hattı'nın Ihlamurkuyu İstasyonu girişinde, aracın enerji besleme sisteminde elektriksel arklanma yaşanmıştır. Ekiplerimiz derhal müdahale etmiş, standart güvenlik prosedürleri kapsamında gerekli tedbirler devreye alınarak yolcularımız peronda güvenli şekilde tahliye edilmiş, arklanma nedeniyle oluşan duman üzerine yangın perdeleri indirilerek alan izole edilmiştir.

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında ve yayın organlarında metroda 'patlama' yaşandığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Kamuoyuna 'patlama' olarak yansıyan ses, elektriksel arklanma sırasında oluşmuştur. Olayda trenin ön camında da hasar meydana gelmiş, yangın yaşanmamıştır. Teknik arıza giderilmiş, itfaiye ve metro ekiplerimizin sahada yaptığı kontrollerin ardından hattımız normal sefer düzenine dönmüştür. Anlayışınız için teşekkür ederiz."