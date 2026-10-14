BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | 14 Ekim Çarşamba günü okullar var mı?

İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle 14 Ekim Çarşamba günü okulların tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gözler İstanbul Valiliğine çevrilirken, öğrenciler ve veliler eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceğine ilişkin son dakika açıklamalarını araştırıyor.
İSTANBUL'DA KUVVETLİ SAĞANAK ALARMI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanakların görüleceği kentte, özellikle Avrupa Yakası'nın batısında yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı tedbirli olunması istendi.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakentte beklenen yağış ve kuvvetli rüzgara ilişkin uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, 14 Ekim Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren sağanak yağışlarla birlikte rüzgârın da etkisini artırması bekleniyor. Zaman zaman saatte 50 ila 80 kilometreye ulaşabileceği öngörülen rüzgârın ve yağışlı havanın 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA 14 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışın ardından öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Mevcut bilgilere göre İstanbul Valiliği tarafından il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı. Bu nedenle okullarda eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Olası yeni kararlar için İstanbul Valiliğinin resmî duyurularının takip edilmesi gerekiyor.