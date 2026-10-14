BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? | 14 Ekim Çarşamba günü okullar var mı?

İSTANBUL'DA 14 EKİM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağışın ardından öğrenciler ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Mevcut bilgilere göre İstanbul Valiliği tarafından il genelinde eğitime ara verildiğine ilişkin resmî bir karar açıklanmadı. Bu nedenle okullarda eğitim öğretimin normal takvim doğrultusunda devam etmesi bekleniyor. Olası yeni kararlar için İstanbul Valiliğinin resmî duyurularının takip edilmesi gerekiyor.