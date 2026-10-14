Denizin dibinde 4 bin 700 yıllık sır! Antalya'da denizin altından tarih fışkırdı: Görenleri şaşırtan keşif...

AMFORALARIN ÜRETİLDİĞİ YER BELLİ OLDU MU? Zeytinyağı ya da şarap taşımak amacıyla kullanıldığı düşünülen amforalar üzerinde yapılan kil analizleri, kapların muhtemelen Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretildiğine işaret etti. Benzer örneklerin Mısır'da Giza, Saqqara ve Abusir piramitlerinin yakınlarında, Troya'da ve Girit'te de bulunması, dönemin deniz ticaret ağlarının genişliğini ortaya koyuyor.

Araştırmacılar, geminin Levant kıyılarındaki bir limandan hareket ederek Troya veya Girit yönüne ilerlemiş olabileceğini değerlendiriyor. Bu ihtimal, Doğu Akdeniz'deki farklı yerleşimler arasında deniz yoluyla ticari ve kültürel bağlantılar kurulmuş olabileceğini gösteriyor. ÜZERİNDE 9 FARKLI İŞARET BULUNAN AMFORA DİKKAT ÇEKTİ Kazıların en dikkat çekici buluntularından biri, üzerinde dokuz farklı işaret bulunan ve gövdesinde iki delik yer alan amfora oldu. Araştırmacılar, kabın peynir ya da tereyağı yapımında kullanılan bir yayık olarak değerlendirilmiş olabileceğini düşünüyor.