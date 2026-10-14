Her sofrada var, faydaları şaşırttı! Kiloları eritiyor, bağırsakları baştan sona yeniliyor

Dünya genelinde popülaritesi giderek artan lahana ve salatalık turşusu gibi fermente gıdalar, probiyotik içerikleri ve vitamin zenginliğiyle yeniden gündemde. Laktik asit fermantasyonuyla oluşan bu geleneksel lezzetlerin, sindirim sisteminden bağışıklığa kadar birçok alanda sağlığa katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Geleneksel sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan lahana ve salatalık turşusu gibi fermente sebzeler, düşük kalorili yapıları ve besin içerikleriyle dikkat çekiyor. Fermantasyon sürecinden geçen bu gıdalar, bağırsak sağlığını destekleyebilen yararlı mikroorganizmalar içerirken vitamin ve mineral bakımından da beslenmeye katkı sağlıyor. Ancak uzmanlar, turşu ve turşu suyunun tüketiminde özellikle yüksek tuz oranına dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor.

DÜŞÜK KALORİSİ VE ZENGİN İÇERİĞİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Fermantasyon süreci, sebzelerin lezzetini ve bazı besinsel özelliklerini değiştirebiliyor. Özellikle lahana turşusu; lif, C ve K vitaminleri ile çeşitli mineraller açısından beslenmeye katkı sunuyor. Bir fincan lahana turşusunun yaklaşık 27 kalori içerdiği, bunun yanında lif, karbonhidrat ve az miktarda protein sağladığı belirtiliyor.

Fermente sebzeler, içerdikleri yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak mikrobiyotasının desteklenmesine yardımcı olabiliyor. Lif içeriği de sindirim sisteminin normal işleyişine katkı sağlıyor. Bununla birlikte, her fermente ürünün canlı probiyotik içerdiği söylenemiyor; ürünün hazırlanma ve pastörizasyon yöntemi bu açıdan belirleyici oluyor.