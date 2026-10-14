KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? | ÖSYM AİS sorgulama

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri 14 Ekim 2026 itibarıyla erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte adaylar, sınava girecekleri binayı, salonu ve sıra bilgilerini öğrenebiliyor.