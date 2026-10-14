KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgeleri erişime açıldı mı? | ÖSYM AİS sorgulama

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna katılacak adaylar için sınav giriş belgeleri 14 Ekim 2026 itibarıyla erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruyla birlikte adaylar, sınava girecekleri binayı, salonu ve sıra bilgilerini öğrenebiliyor.
Adaylar, sınav giriş belgelerine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak için belgedeki bilgilerin önceden kontrol edilmesi önem taşıyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL İNDİRİLİR?
2026-KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesini almak isteyen adayların izlemesi gereken adımlar şöyle:
ÖSYM'nin AİS giriş ekranına girin.
T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.
2026-KPSS Ortaöğretim sınavını seçin.
Sınav giriş belgenizi görüntüleyin ve çıktısını alın.
Belgede sınava girilecek okulun, binanın ve salonun bilgileri yer alıyor. Adayların sınavdan önce ulaşım planlarını yapmaları ve sınav giriş belgesinde belirtilen bilgileri dikkatlice kontrol etmeleri gerekiyor.
ADAY İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı, ÖSYM'nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların sınav günü ve saatine ilişkin duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
Sınavın saat 10.15'te başlaması ve 130 dakikalık cevaplama süresinin ardından saat 12.25'te sona ermesi planlanıyor. Engelli adaylardan ek süre kullanması uygun görülenlere 30 dakika ilave süre verilebilecek.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
2026-KPSS Ortaöğretim sınavında adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden toplam 120 soru yöneltilecek. Adaylara soruları cevaplamaları için 130 dakika süre tanınacak.
Sınava hazırlanan adayların giriş belgelerini önceden edinmeleri, sınav merkezi bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'nin resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.