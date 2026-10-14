Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası! Arka bahçedeki kazı ve domuz iddiası dikkat çekti

MEHMET KAYBOLDU… BOŞANMADAN DÜĞÜN YAPTI!

Aynur Çabuk'un iddialarına göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, daha sonra ise Irak'ta bulunduğunu söyledi. Geçmişte yaşadığı bir tartışma nedeniyle ağabeyiyle iki yıl boyunca görüşmediğini belirten Aynur, Mehmet'e ulaşmak için araştırma yapmaya başladığında ise öğrendiği her bilgi karşısında şoka girdi. Genç kadın, İlknur'un İbrahim Düzgün ile gelinlikli düğün fotoğraflarını ve ultrason görüntülerini sosyal medyada görünce şüphelerinin arttığını ifade etti.