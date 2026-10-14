Müge Anlı’da Mehmet Çabuk dosyası! Arka bahçedeki kazı ve domuz iddiası dikkat çekti

Osmaniye'de 2016 yılında kaybolan Mehmet Çabuk'un dosyası, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeniden gündeme geldi. Ağabeyini bulmak için yardım isteyen Aynur Çabuk'un, Mehmet'in eski eşi İlknur hakkındaki iddiaları dikkat çekti. Yıllardır çözülemeyen kayıpta yaşanan yeni gelişmeler, olayın perde arkasına ilişkin soru işaretlerini artırdı.
MEHMET KAYBOLDU… BOŞANMADAN DÜĞÜN YAPTI!
Aynur Çabuk'un iddialarına göre İlknur, Mehmet'i soranlara önce zengin bir kadınla Kıbrıs'a gittiğini, daha sonra ise Irak'ta bulunduğunu söyledi. Geçmişte yaşadığı bir tartışma nedeniyle ağabeyiyle iki yıl boyunca görüşmediğini belirten Aynur, Mehmet'e ulaşmak için araştırma yapmaya başladığında ise öğrendiği her bilgi karşısında şoka girdi. Genç kadın, İlknur'un İbrahim Düzgün ile gelinlikli düğün fotoğraflarını ve ultrason görüntülerini sosyal medyada görünce şüphelerinin arttığını ifade etti.
İBRAHİM İLE SOSYAL MEDYADA TANIŞMIŞ
Programda gündeme gelen iddialara göre İlknur, sosyal medyada tanıştığı İbrahim Düzgün'ü eşi Mehmet Çabuk ile tanıştırdı. İkilinin bu tanışmanın ardından arkadaşlık kurduğu ve iş ortaklığı yaptığı öne sürüldü. Ailenin Mersin ve Osmaniye'ye taşınmasında da İbrahim'in etkili olduğu iddia edildi.
İddialara göre İlknur, Mehmet'ten resmen boşanmadan İbrahim Düzgün ile düğün yaptı ve bu birliktelikten bir çocuk dünyaya getirdi. Çocuğun nüfus kaydının ise kayıp Mehmet Çabuk'un üzerine yapıldığı öne sürüldü.
İTİRAF GİBİ İFADE: MEHMET, İBRAHİM'İN YANINDAN KAYBOLDU
Programda dün ve bugün gerçekleştirilen yüzleşmelerde, olayın seyrini değiştirebilecek yeni iddialar gündeme geldi. İlknur'un yayın sonrasında çevresindekilere, "Mehmet ile İbrahim'in birlikte evden çıktıklarını, İbrahim'in geri döndüğünü ancak Mehmet'in dönmediğini" söylediği ortaya çıktı. Müge Anlı, bu kritik ayrıntıyı stüdyoda yeniden gündeme getirerek İlknur'dan açıklama istedi.