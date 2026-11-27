Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik mahalle mahalle açıkladı. İzmir'in 12 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte 28 Kasım İzmir elektrik kesintisi...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 KASIM
ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3876632
Şakran Hasbi Efendi (3266. Sk., 3266/1. Sk., 3268. Sk., 3293. Sk., 3295. Sk., 3295/1. Sk., 3301. Sk., 3303. Sk., 3305. Sk., 3305/1. Sk., Şair Namık Kemal Cd., Yenişakran Cumhuriyet Cd.)
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3874553
Çiftçigediği, Kızılcaova
09:00 - 17:00
Cumhuriyet, Yeşilova (Canlı İstasyon Cd., Göl Çıkmazı Sk., Gönül Sk., Konak Sk., Mıstak Sk., Nizam Sk., Orta Sk., Paşa Çıkmazı Sk., Yakapınar Çayırı Küme Evleri, Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3874437
Çamavlu (Çamavlu Küme Evleri)
09:30 - 17:20
Fevzipaşa (1006. Sk., 1009/2. Sk., 1011. Sk., Çatal Çınar 3 Küme Evleri)
09:30 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3876431
Fahrettinpaşa (2201. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2204. Sk., 2205. Sk., 2206. Sk., 2207. Sk., 2208. Sk., 2210. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2213/1. Sk., 2214. Sk., 2215. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., 2218. Sk., 2219. Sk., 2220. Sk., 2221. Sk., 2224. Sk., 2225. Sk., 2226. Sk., 2227. Sk., 2228. Sk., Emine Çizgenakat Sk., İc Yol, Sarnıç Mevkii Küme Evleri, Site İci Yol), İsmet İnönü (2300. Sk.), Musalla (1546. Sk., Akarca Mevkii Küme Evleri, Sarnıç Mevkii Küme Evleri)
09:30 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3876015
Cumhuriyet (404. Sk., 415. Sk., 417. Sk.)
10:00 - 15:00
İsmetpaşa (42. Sk., 9. Sk.)
10:30 - 14:30
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3875522
Kızılüzüm (Kızılüzüm Köy Yolu, Kızılüzüm Köyü Yolu, Şehit Ünal Sipahi Sk., Sulukır Mevki Yolu Küme Evleri)
09:00 - 17:00
Çiniliköy (359, 4101. Sk., 4106, 4119, 4120, 4124, 4130, 4132, 4133, 4136, 4142, 4144. Sk., 4146. Sk., 4162, 4163, Çiniliköy Köy Yolu Küme Evleri, ÇİNİLİKÖY YOLU, Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri, Torbalı Cd.), Nazarköy (4051. Sk., Savanda Kurudere Yolu Küme Evleri, savanda yolu kümeevler, Torbalı Cd., Yesillik Yolu Küme Evleri), Soğukpınar (337. Sk., 340. Sk., 342. Sk., 4101. Sk., Çelebiyaka Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Torbalı Cd.), Yukarıkızılca Merkez (Belağzı Küme Evleri, Çamköy Küme Evleri)
10:00 - 12:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3876320
Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Karaman (KARAMAN, Karaman Koyu İç Yolu, Köy Civari Küme Evleri, Yaglar Koyu İç Yolu), Şemsiler (Mandal Küme Evleri), Yağlar (Çayır Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Okkataşı Küme Evleri, Yağlar Küme Evleri, Yayla Küme Evleri)
11:00 - 16:00
Aydoğdu (Kocaçınarlar Küme Evleri), Suludere (Kocaçınarlar Küme Evleri, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri)
09:30 - 17:30
Ahmetler (Ahmetler Küme Evleri, Birlik Küme Evleri, Göldü Küme Evleri, UMURLU), Akpınar (Akpınar Küme Evleri, ÇAVUŞDÜZÜ, Dibektaşı Küme Evleri, Girne Küme Evleri, Manastır Küme Evleri, Polat Küme Evleri, Zeybek Küme Evleri), Altınoluk (ALTINOLUK, Altınoluk Köyü İç Yolu, Altınoluk Köyü Yolu, Altınoluk Yolu, Bağırsakderesi Küme Evleri, Çavdarlar Küme Evleri, Maviler Küme Evleri, PINARLAR, Saraçlar Küme Evleri), Arkacılar (Okkataşı Küme Evleri), Avunduruk (Avunduruk Küme Evleri, Avunduruk Mahallesi İç Yol, Çınarlı Küme Evleri, YEŞİLOVA), Bahçearası (Bahçeli Küme Evleri, Çamarası Küme Evleri, Demirci Haliller Küme Evleri, Eskiyurt Küme Evleri, Fatih Küme Evleri, Zangallar Küme Evleri), Çanakçı (İğdelce Küme Evleri), Çatak (Akçay Küme Evleri, Bahçeburun Küme Evleri, Camiönü Küme Evleri, Çatak Küme Evleri, Dokuzlar Köyü İç Yolu, Dokuzlar Yolu, Durbalı Küme Evleri, Öküzdere Küme Evleri, Taşlıçukur Küme Evleri, Veliler Küme Evleri), Çayağzı (Bağırsakderesi Küme Evleri, Çalı Tarla Küme Evleri, Çayağzı Koyu İç Yolu, Çayağzı Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sk., Çelebiler Küme Evleri, CENİKLİ, DEĞİRMENDERE, Değirmendere Küme Evleri, Denizli Ödemiş Yolu, Efeler Küme Evleri, GELİNALAN, Gelinalan Sk., Gökharman Küme Evleri, Kaleköy İç Yolu, Kaleköy Yolu, Karaburc Koyu İç Yolu, Karahayıt Küme Evleri, KEMERCİK, Kızıltarla Küme Evleri, KÖSEOĞLU SUYU, Köseoğlu Suyu Küme Evleri, SAKARYA, Sınırbaşı Küme Evleri, Taşlı Harman Küme Evleri, Tekke Küme Evleri, Topak Tepe Küme Evleri, Uzunova Küme Evleri, Yarbaşı Küme Evleri, Yeni Sk., Yukarı Bağarası Küme Evleri, Yukarı Çayağzı Küme Evleri, Zeytinalan Küme Evleri), Ceritler (Gölbaşı Küme Evleri, Hisar Koyu İç Yol, Işıkkırı Küme Evleri, KOCACERİTLER, Sülüklü Küme Evleri, Ulu Veliler Küme Evleri, Yörükler Küme Evleri), Cevizli (Alimler Küme Evleri, Askerler Küme Evleri, Bal Yakası Küme Evleri, Bal Yeri Küme Evleri, Bostan Yeri Küme Evleri, Cevizli Köyü, Cevizli Küme Evleri, DOĞANCI, Doğancılar Yolu, Hüseyin Keli Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri),
01:00 - 01:15
ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3876311
Cevizalan (Cevizalan Küme Evleri), Kutlubeyler (Tabak Küme Evleri)
09:00 - 17:00
Çaylı, Köfündere (Köfündere Küme Evleri), Orhangazi (Orhangazi Küme Evleri)
11:00 - 16:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3876621
Adnan Menderes (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri), Boynuyoğun (Gümüşlü Yolu Kozalan Küme Evleri)
09:30 - 17:30
Toki
11:11 - 18:01
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3875887
Kuşçular (8020. Sk., 8021/1. Sk., 8022. Sk., 8026. Sk., 8028. Sk., 8032. Sk., 8032/1. Sk., 8032/2. Sk., 8058/1. Sk., Kuşçular Cd.)
09:10 - 17:10
BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3876414
Halıköy (Ovacık Küme Evleri, Ovacık Yaylası Küme Evler, Ovacık Yaylası Küme Evleri), Kurudere (Davulcular Küme Evleri, Doğa Sk., İçmece Sk., kurudere iç yol)
01:00 - 01:15
MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3876537
Görece Cumhuriyet (5008. Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5013. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5043. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5049. Sk., 5161. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., Ahmet Kaçkınoğlu Cd., Ahmet Yesevi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Nazar Boncuğu Cd., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.)
09:00 - 17:00
Ata (Ahmet Taner Kışlalı Cd., Barbaros Paşa Sk., Dumlupınar Muharebe Sk., Hızır Reis Sk., Karacaoğlan Sk., Köroğlu Sk., Oruç Reis Sk., Yazar Namık Kemal Cd., Yunus Emre Sk.), Görece Cumhuriyet (5008. Sk., 5008/1. Sk., 5009. Sk., 5010. Sk., 5013. Sk., 5020. Sk., 5021. Sk., 5022. Sk., 5023. Sk., 5043. Sk., 5047. Sk., 5048. Sk., 5049. Sk., 5161. Sk., 5167. Sk., 5171. Sk., 5172. Sk., 5173. Sk., Ahmet Kaçkınoğlu Cd., Ahmet Yesevi Cd., Gazi Cd., Muhtar Nihat Sertel Cd., Nazar Boncuğu Cd., Sokullu Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vali Kemal Hadımlı Cd.), Hürriyet (5082. Sk., 5083. Sk., 5084. Sk., 5085. Sk., 5150. Sk., 5151. Sk., 5152. Sk., 5154. Sk., 5156. Sk., 5161. Sk., 5162. Sk., 5173. Sk., Adatepe Sk., Gazi Atatürk Sk., İbni Sina Sk., Kazım Karabekir Paşa Sk., Koca Sinan Sk., Ömer Seyfettin Sk., Site Yolu, Sokullu Sk., Ziya Gökalp Cd.)
09:00 - 17:00