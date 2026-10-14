Haberler Yaşam Osimhen’in sevgilisi kaza geçirdi! Kemerburgaz’da zincirleme kaza Osimhen’in sevgilisi kaza geçirdi! Kemerburgaz’da zincirleme kaza Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen’in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig, Eyüpsultan’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında yer aldı. Hamile olduğu öğrenilen Ladewig, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. DHA









Eyüpsultan'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında, Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in hamile olduğu öğrenilen sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in de bulunduğu araç kazaya karıştı. Ladewig, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 15:10 sıralarında Kemerburgaz Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen'in model sevgilisi Stefanie Kim Ladewig'in kullandığı 34 RID 534 plakalı araç ile 34 NZJ 056 ve 34 KVS 004 plakalı araçlar kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.