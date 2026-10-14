SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: O saatlere dikkat: İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek?

İstanbul için AKOM'dan kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı geldi. 15 Ekim Perşembe günü etkili olması beklenen yağışla birlikte sıcaklıkların da düşeceği tahmin edilirken, İstanbullular "Yağmur ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt arıyor.
15 EKİM İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
AKOM'un tahminlerine göre 15 Ekim Perşembe günü İstanbul'da hava sıcaklığının 13 ila 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Kent genelinde fırtına ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Gün içerisinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşebileceği öngörülürken rüzgârın da zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN BİTECEK?
AKOM'un 13 Ekim tarihli uyarısına göre kuvvetli yağış ve fırtınanın 15 Ekim Perşembe günü saat 13.00'e kadar etkili olması bekleniyor.
Ancak bu saatten sonra yağışların tamamen sona ermesi beklenmiyor. Haftanın kalan günlerinde de İstanbul'da aralıklarla sağanak yağış görülebileceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?
AKOM'un açıklamasına göre Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde yağışların daha yoğun olabileceği bildirildi.
Bu bölgelerde 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar toplam yağış miktarının metrekareye 40 ila 70 kilograma ulaşabileceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
AKOM'un haftalık tahminlerine göre 16 Ekim Cuma günü kuvvetli sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. 17 Ekim Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.