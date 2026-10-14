SON DAKİKA: İSTANBUL'DA KUVVETLİ FIRTINA UYARISI: O saatlere dikkat: İstanbul'da yağış ne zaman sona erecek?

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR?

AKOM'un açıklamasına göre Avrupa Yakası'nda Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Başakşehir, Esenyurt ve Büyükçekmece ilçelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Anadolu Yakası'nda ise Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde yağışların daha yoğun olabileceği bildirildi.

Bu bölgelerde 15 Ekim Perşembe günü öğle saatlerine kadar toplam yağış miktarının metrekareye 40 ila 70 kilograma ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

AKOM'un haftalık tahminlerine göre 16 Ekim Cuma günü kuvvetli sağanak yağışın devam etmesi bekleniyor. 17 Ekim Cumartesi günü ise gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor.