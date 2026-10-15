15 EKİM UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı uçak seferleri durdu mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre olumsuz hava koşulları nedeniyle önceki akşam bazı uçaklar alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçici olarak durdurulan iniş ve kalkış operasyonları da yeniden başladı. İşte 15 Ekim Perşembe günü uçak seferlerine ilişkin son bilgiler ve uçuş durumunun sorgulanabileceği resmi adresler…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 14 Ekim akşamına ilişkin açıklamasına göre, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, İstanbul'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuş operasyonlarında aksamalar yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan toplam 43 uçak, yurt içi ve yurt dışındaki alternatif havalimanlarına yönlendirilmiştir. Yurt içinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na 16, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na 8, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 10, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı'na 2, Çanakkale Havalimanı'na 2, Antalya Havalimanı'na 1 uçak yönlendirilmiştir. Yurt dışında ise Tahran'a 1, Burgaz'a 2, Atina'ya 1 uçak yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise şiddetli rüzgar ve rüzgar kesmesi nedeniyle inişlere bir süre ara verilmiş, kalkışlar saat 21.42'de durdurulmuştur. Saat 22.00 itibarıyla 3 uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla devam etmektedir."

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞLARI DEVAM EDİYOR MU?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şiddetli rüzgâr ve rüzgâr kesmesi nedeniyle iniş operasyonlarına geçici olarak ara verildi. Kalkış operasyonları da 14 Ekim akşamı saat 21.42 itibarıyla durduruldu.

Bakanlığın açıklamasına göre saat 22.00 itibarıyla iniş yapamayan üç uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş ve kalkış operasyonları saat 22.02 itibarıyla yeniden başladı.

BUGÜN UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ, YAPILIYOR MU?

15 Ekim sabahı için uçuşların tamamının iptal edildiği bilgisi bulunmuyor. Bununla birlikte, bazı seferlerde gecikme veya değişiklik yaşanabileceğinden güncel uçuş ekranlarının kontrol edilmesi gerekiyor.

UÇUŞ İPTALİ VE RÖTAR BİLGİSİ NASIL SORGULANIR?

Uçuşunuzun iptal edilip edilmediğini öğrenmek için biletinizde bulunan uçuş numarasını, kalkış-varış bilgisini ve planlanan saati kullanabilirsiniz. Hava koşullarına bağlı değişiklikler gün içinde güncellenebildiğinden, uçuş durumunu yalnızca bir kez kontrol etmekle yetinmemek faydalı olacaktır.

Uçuş iptali yaşanması durumunda bilet değişikliği, iade ve alternatif uçuş seçenekleri hakkında doğrudan ilgili hava yolu şirketinden bilgi alınabilir.