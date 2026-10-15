6 ilde okullar tatil edildi! 15 Ekim Perşembe hangi illerde eğitime ara verildi?

Meteoroloji kaynaklarının yağış uyarılarının ardından yurdun bazı bölgelerinde sağanak yağış etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle valilikler harekete geçerken, 15 Ekim Perşembe günü 6 ilde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı. Öğrenciler ve veliler, hangi illerde okulların tatil edildiğini araştırmaya başladı.
İSTANBUL
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları, ilimizde başta ulaşım olmak üzere hayatın birçok alanını etkilemektedir. İstanbul Valiliği olarak yoğun yağışın yarattığı olumsuzlukların, vatandaşlarımızın hayatını en az etkilemesi için bir dizi tedbir almış bulunmaktayız. Bu kararlar çerçevesinde; İl genelinde resmî-özel tüm eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Bununla birlikte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, Gazi, Malûl Gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel' grubu; sağlık, emniyet ve yağmurla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları 14.10.2026 Çarşamba Günü saat 21.00'dan itibaren, ikinci bir talimata kadar yasaklanmıştır" ifadeleri yer aldı.
KOCAELİ
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik veriler doğrultusunda kentte sağanağın etkisini artırmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda, 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Ayrıca rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelin de mesaisi zorunlu olanlar hariç 1 gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
SAKARYA
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent için "turuncu kodlu" şiddetli yağış uyarısı yapıldığı belirtildi. Kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü beklenen yağışın kuvvetli görüleceği, bunun da genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceği, ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim ve öğretime 15 Ekim Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, okullarda eğitime ara verilen günde, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.
YALOVA
Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre 15 Ekim Perşembe günü kentte aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği bildirildi. Açıklamada, öğrencilerin sağlığı ve güvenliğiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği belirtildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokulu veya kreşe devam eden kadın personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, ayrıca motosiklet, scooter ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının da ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı bildirildi. Öte yandan Armutlu ilçesinde etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle iş makineleri yolları açmak için çalışma gerçekleştirdi.
ZONGULDAK
İlimizde beklenen olumsuz hava koşulları ve kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bu kapsamda; Zonguldak il genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 15 Ekim 2026 Perşembe günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Aynı gün, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın, beklenen olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, ilgili kurumlarımız tarafından yapılacak uyarı ve duyuruları takip etmeleri önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DÜZCE
Düzce'de beklenen kuvvetli sağanak yağış nedeniyle il genelindeki tüm özel ve devlet okullarında 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversiteler ise tatil kararının dışında tutuldu.
Meteorolojik veriler doğrultusunda Düzce için yapılan şiddetli yağış uyarısının ardından, muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir kararı alındı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildi. Alınan karar kapsamında, 15 Ekim 2026 Perşembe günü Düzce genelindeki resmi ve özel tüm okul ve eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Üniversitelerin tatil kapsamına alınmadığı bildirildi. Okulların tatil edildiği gün, anaokulu ve ilkokula devam eden çocuğu bulunan kadın kamu personeli de idari izinli sayılacak. Ayrıca malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da bir gün süreyle idari izinli olacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecek.