Canlı yayın açıp yardım istedi! Murat Boz 'Tahliye ediliyoruz' diyerek duyurdu: İşte o anlar...

Ayazağa Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak nedeniyle şarkıcı Murat Boz'un çekim için bulunduğu stüdyo ve çevresini su bastı.
Boz, çalışanlarla birlikte mahsur kaldıklarını belirterek, sanal medya hesabından yardım çağrısında bulundu. Elektriklerin kesildiğini ve su seviyesinin yükseldiğini belirten Boz, yetkililerden tahliye için destek istedi.
Boz, daha sonra sanal medya hesabından "Tahliye ediliyoruz" notuyla bir görüntü paylaştı.
Botla tahliye sırasında kaydedilen görüntülerde, suyla kaplı çevre ve sırtında "Polis Dalgıç" yazılı kıyafet bulunan görevli yer aldı.
İstanbul'da devam eden sağanak yağış dün akşam saatlerine doğru etkisini iyice artırmıştı. İşlerinden ve okullarından evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı noktalarda yollar göle döndü.
İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 15 Ekim Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini, hamile, engelli ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağını duyurdu.
Dün gece İstanbul'da su baskınları da yaşandı. Murat Boz ve Demet Özdemir'in de mahsur kaldıkları öğrenilmişti.
Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekmişti.
MURAT BOZ MAHSUR KALDI
Şiddetli yağış sonrası ünlü şarkıcı Murat Boz, Ayazağa'daki bir stüdyoda arkadaşlarıyla birlikte mahsur kaldıklarını açıklamıştı.
Su baskınının ulaştığı boyutu ise böyle paylaşmıştı.
''HER YER SULAR ALTINDA''
Boz, açıklamasında ''Yüzlerce kişi şu an mahsur kaldık. İçeriyi tamamen su basmış durumda'' demişti.
"YETKİLİLERDEN ACİL DESTEK BEKLİYORUZ"
Çekim için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyurmuştu. Sanal medya hesabından yaşananları gösteren bir video paylaşan Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.