Canlı yayın açıp yardım istedi! Murat Boz 'Tahliye ediliyoruz' diyerek duyurdu: İşte o anlar...

"YETKİLİLERDEN ACİL DESTEK BEKLİYORUZ"

Çekim için bölgede bulunan şarkıcı Murat Boz, yüzlerce çalışanla birlikte mahsur kaldıklarını duyurmuştu. Sanal medya hesabından yaşananları gösteren bir video paylaşan Boz, "Maslak-Ayazağa'da Phoenix Stüdyoları'nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.