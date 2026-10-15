İSKİ DUYURDU: BİR BARAJ YÜZDE 100 DOLDU: İŞTE İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI

15 Ekim 2026 verilerine göre İstanbul'un en dolu barajı Elmalı oldu. Doluluk oranı %100 sınırına yaklaşan Elmalı Barajı'nı, yaklaşık %84 doluluk oranıyla Istrancalar takip etti. Kent için kritik öneme sahip Anadolu Yakası barajlarından Darlık (~%68), Alibey (~%68) ve Ömerli (~%62) de ortalamanın üzerinde seyreden su seviyeleriyle dikkat çekti.