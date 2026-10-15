İSKİ DUYURDU: BİR BARAJ YÜZDE 100 DOLDU: İŞTE İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI

İstanbul'da etkisini saatlerce sürdüren sağanak yağışın ardından gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. Kentin su rezervlerinde son durum merak edilirken İSKİ, güncel doluluk verilerini paylaştı. Peki, yağışların ardından İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç seviyesine ulaştı? İşte son açıklanan rakamlar…
15 Ekim 2026 verilerine göre İstanbul'un en dolu barajı Elmalı oldu. Doluluk oranı %100 sınırına yaklaşan Elmalı Barajı'nı, yaklaşık %84 doluluk oranıyla Istrancalar takip etti. Kent için kritik öneme sahip Anadolu Yakası barajlarından Darlık (~%68), Alibey (~%68) ve Ömerli (~%62) de ortalamanın üzerinde seyreden su seviyeleriyle dikkat çekti.
İSTANBUL'UN BARAJLARI NE KADAR DOLDU?
Darlık: %67,74