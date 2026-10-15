İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM PERŞEMBE |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ, AYEDAŞ DUYURDU

Pendik

Ertuğrulgazi Mahallesi: 09.00–18.00

Etkilenen sokaklar: Menkul, Ankara, Şafak, Mürebbiye, İtfaiye, Cankurtaran, Düzenli, Süleyman Çelebi, Çinili, Şehit, Milli, Anbarlı ve Sual

Neden: Şebeke iyileştirme çalışması

Kartal ve Pendik için paylaşılan bu saatler planlı çalışma kayıtlarına dayanıyor.

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektriklerin yeniden verileceği saat, kesintinin yaşandığı mahalleye ve çalışmanın durumuna göre değişiyor. Planlı kesintilerde duyurulan bitiş saati tahmini olup teknik nedenlerle değişebiliyor.