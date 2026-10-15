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Haberler Yaşam İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM PERŞEMBE |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ, AYEDAŞ DUYURDU

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM PERŞEMBE |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ, AYEDAŞ DUYURDU

İstanbul'da BEDAŞ ve AYEDAŞ’tan uyarı geldi. İstanbul’un o ilçelerinde yaşayanlar güne kararan ekranlarla uyanabilir. İşte elektriğin kesileceği ve geleceği o kritik saatler..

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Şarteller iniyor, saatler belli oldu! İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ilçe ilçe planlı kesinti haritası...

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler

Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi

Arnavutköy

Mahalleler: Hacımaşlı, Haraççı

Saat: 09.00–17.00

Neden: Bakım çalışması

Avcılar

Mahalleler: Mehterçeşme, Sahil, Hürriyet, Adnan Kahveci ve Üniversite

Saat: Bölgeye göre 09.00–17.00; Üniversite Mahallesi için 09.00–11.00, 13.00–15.00 ve 15.00–17.00 aralıklarında ayrı kayıtlar bulunuyor.

Neden: Yatırım, bakım ve bağlantı çalışmaları

Bayrampaşa

Mahalleler: Kocatepe, 100. Yıl ve Oruçreis

Saat: Kocatepe'de 00.00–07.00; 100. Yıl ve Oruçreis'te 09.00–17.00

Neden: Havai hat bakımı ve yatırım çalışması

Esenyurt

Mahalleler: Akçaburgaz, Selahaddin Eyyubi

Saat: 00.00–08.00

Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı

Gaziosmanpaşa

Mahalleler: Karadolap, Esentepe

Saat: 09.00–17.00

Neden: Bakım çalışması

Güngören ve Bahçelievler

Güngören: Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 07.30–11.30 saatleri arasında kesinti kaydı bulunuyor.

Bahçelievler: Farklı bölgeler için 08.00–12.00, 09.00–13.00, 09.00–17.00, 10.00–14.00 ve 10.00–17.00 saat aralıklarında kesinti kayıtları yer alıyor. Şirinevler için de 10.00–14.00 aralığı belirtiliyor.

Küçükçekmece

Mahalleler: Atatürk, Mehmet Akif, Halkalı Merkez, Atakent, Cumhuriyet, Kemalpaşa ve Cennet

Saat: Bölgeye göre 09.00–12.00, 09.00–17.00, 11.00–14.00 ve 13.00–16.00

Neden: Abone bağlantısı ve yatırım çalışmaları

Bu bölgelerdeki saat ve mahalle bilgileri, 15 Ekim tarihli kesinti kayıtlarında yer alan duyurulardan derlenmiştir.

İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi

Kartal

Mahalleler: Topselvi, Orhantepe ve Kordonboyu

Saat: Topselvi'de 09.00–10.45, Orhantepe'de 09.00–13.00

Neden: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Kordonboyu ve Hürriyet mahalleleri için ayrıca sabah saatlerinde arıza kaynaklı kesinti kayıtları bulunuyor.

Pendik

Ertuğrulgazi Mahallesi: 09.00–18.00

Etkilenen sokaklar: Menkul, Ankara, Şafak, Mürebbiye, İtfaiye, Cankurtaran, Düzenli, Süleyman Çelebi, Çinili, Şehit, Milli, Anbarlı ve Sual

Neden: Şebeke iyileştirme çalışması

Kartal ve Pendik için paylaşılan bu saatler planlı çalışma kayıtlarına dayanıyor.

İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Elektriklerin yeniden verileceği saat, kesintinin yaşandığı mahalleye ve çalışmanın durumuna göre değişiyor. Planlı kesintilerde duyurulan bitiş saati tahmini olup teknik nedenlerle değişebiliyor.

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