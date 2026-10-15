İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 15 EKİM PERŞEMBE |İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ, AYEDAŞ DUYURDU

Şarteller iniyor, saatler belli oldu! İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte ilçe ilçe planlı kesinti haritası...
İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler
Avrupa Yakası'nda elektrik kesintisi
Arnavutköy
Mahalleler: Hacımaşlı, Haraççı
Saat: 09.00–17.00
Neden: Bakım çalışması
Avcılar
Mahalleler: Mehterçeşme, Sahil, Hürriyet, Adnan Kahveci ve Üniversite
Saat: Bölgeye göre 09.00–17.00; Üniversite Mahallesi için 09.00–11.00, 13.00–15.00 ve 15.00–17.00 aralıklarında ayrı kayıtlar bulunuyor.
Neden: Yatırım, bakım ve bağlantı çalışmaları
Bayrampaşa
Mahalleler: Kocatepe, 100. Yıl ve Oruçreis
Saat: Kocatepe'de 00.00–07.00; 100. Yıl ve Oruçreis'te 09.00–17.00
Neden: Havai hat bakımı ve yatırım çalışması
Esenyurt
Mahalleler: Akçaburgaz, Selahaddin Eyyubi
Saat: 00.00–08.00
Neden: Kapsamlı trafo merkezi bakımı
Gaziosmanpaşa
Mahalleler: Karadolap, Esentepe
Saat: 09.00–17.00
Neden: Bakım çalışması
Güngören ve Bahçelievler
Güngören: Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 07.30–11.30 saatleri arasında kesinti kaydı bulunuyor.
Bahçelievler: Farklı bölgeler için 08.00–12.00, 09.00–13.00, 09.00–17.00, 10.00–14.00 ve 10.00–17.00 saat aralıklarında kesinti kayıtları yer alıyor. Şirinevler için de 10.00–14.00 aralığı belirtiliyor.
Küçükçekmece
Mahalleler: Atatürk, Mehmet Akif, Halkalı Merkez, Atakent, Cumhuriyet, Kemalpaşa ve Cennet
Saat: Bölgeye göre 09.00–12.00, 09.00–17.00, 11.00–14.00 ve 13.00–16.00
Neden: Abone bağlantısı ve yatırım çalışmaları
Bu bölgelerdeki saat ve mahalle bilgileri, 15 Ekim tarihli kesinti kayıtlarında yer alan duyurulardan derlenmiştir.
İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi
Kartal
Mahalleler: Topselvi, Orhantepe ve Kordonboyu
Saat: Topselvi'de 09.00–10.45, Orhantepe'de 09.00–13.00
Neden: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kordonboyu ve Hürriyet mahalleleri için ayrıca sabah saatlerinde arıza kaynaklı kesinti kayıtları bulunuyor.
Pendik
Ertuğrulgazi Mahallesi: 09.00–18.00
Etkilenen sokaklar: Menkul, Ankara, Şafak, Mürebbiye, İtfaiye, Cankurtaran, Düzenli, Süleyman Çelebi, Çinili, Şehit, Milli, Anbarlı ve Sual
Neden: Şebeke iyileştirme çalışması
Kartal ve Pendik için paylaşılan bu saatler planlı çalışma kayıtlarına dayanıyor.
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Elektriklerin yeniden verileceği saat, kesintinin yaşandığı mahalleye ve çalışmanın durumuna göre değişiyor. Planlı kesintilerde duyurulan bitiş saati tahmini olup teknik nedenlerle değişebiliyor.