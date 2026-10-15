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İstanbul metro seferleri başladı mı?

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından bazı metro ve tramvay seferlerinde aksaklık yaşanmıştı. Metro ve tramvay hatlarındaki seferler yağışın azalmasıyla yeniden yapılmaya başlandı.

AA

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İstanbul metro seferleri başladı mı?

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle aksayan bazı metro ve tramvay hatlarındaki seferler yağışın azalmasıyla yeniden yapılmaya başlandı. Kentte dün etkisini artıran şiddetli yağış nedeniyle bazı metro ve tramvay hatlarında seferler kısmen yapılamadı.

SEFERLER BAŞLADI

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayan T3 Kadıköy-Moda Tramvay Hattı, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'ndaki seferlerin normale döndüğü kaydedildi.

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