MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | Dün akşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 14 Ekim ödül oyunu...

MasterChef Türkiye 'de 14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın takımlarının belirlenmesinin ardından mutfakta kıyasıya rekabet eden yarışmacılar, yumurta temalı yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. Çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı etaplarının ardından mücadele finalde pastel de choclo ile devam etti. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayarak rakiplerini geride bırakan yarışmacı, ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte 14 Ekim tarihli bölümde yaşananlar ve gecenin kazananı…

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Şefler bu etapta yarışmacılardan yumurta ile yapılan 5 çeşit yemek istedi. Şeflerin istediği menüde, çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak ana yemek ve tatlı vardı.

Yaratıcılık olarak yapılan yemekler için şeflerin verikleri süre tam 45 dakika oldu. Sürenin sonunda yapılan değerlendirme ile MasterChef takım oyununu kırmızı takım kazandı.