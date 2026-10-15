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MASTERCHEF'TE ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? | Dün akşam MasterChef ödül oyununu kim kazandı? MasterChef 14 Ekim ödül oyunu...

MasterChef Türkiye’de 14 Ekim Çarşamba akşamı ödül heyecanı yaşandı. Yumurta konseptiyle başlayan zorlu mücadelede yarışmacılar çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı hazırlayarak şeflerden en yüksek puanı almaya çalıştı. Kırmızı takımın ikinci etaba yükseldiği gecede finalde hazırlanan Şili mutfağının sevilen lezzeti pastel de choclo, kazananı belirleyen yemek oldu. Peki, gecenin sonunda MasterChef ödülünü hangi yarışmacı kazandı, ödülün sahibi kim oldu? İşte son bölümde yaşananlar ve ödül oyununda öne çıkan detaylar…

HABER MERKEZİ

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MasterChef Türkiye'de 14 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Haftanın takımlarının belirlenmesinin ardından mutfakta kıyasıya rekabet eden yarışmacılar, yumurta temalı yemeklerle şeflerin karşısına çıktı. Çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak, ana yemek ve tatlı etaplarının ardından mücadele finalde pastel de choclo ile devam etti. Gecenin en başarılı tabağını hazırlayarak rakiplerini geride bırakan yarışmacı, ödülün sahibi oldu. Peki, MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte 14 Ekim tarihli bölümde yaşananlar ve gecenin kazananı…

MASTERCHEF HANGİ TAKIM KAZANDI?

İzleyenler tarafından ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, ödül oyunu için mutfağa girdi. Şefler bu etapta yarışmacılardan yumurta ile yapılan 5 çeşit yemek istedi. Şeflerin istediği menüde, çorba, soğuk başlangıç, ara sıcak ana yemek ve tatlı vardı.

Yaratıcılık olarak yapılan yemekler için şeflerin verikleri süre tam 45 dakika oldu. Sürenin sonunda yapılan değerlendirme ile MasterChef takım oyununu kırmızı takım kazandı.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ KİM KAZANDI, ÖDÜL NE OLDU?

Takım oyunu sonrası kırmızı takım ödül için bireysel olarak mutfağa girdi. Bu etapta ise şefler yarışmacılardan, 'pastel de choclo' yemeğini hazırlamalarını istedi. 30 dakikalık süre sonunda şefler değerlendirmelerini yaptı ve son ikiye Nurten ve Ayşe kaldı.

Gecenin sonunda ise ödül oyununu kazanan Ayşe kazandı. Ayşe bu haftanın MasterChef para ödülünü kazandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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