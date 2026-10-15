Palamut bolluğu kışın habercisi mi? Yıllardır konuşulan inanışın perde arkası

Peki, palamut bolluğu gerçekten kışın nasıl geçeceğine dair bir işaret mi veriyor? Bu sorunun yanıtı, halk takvimindeki doğa gözlemleri ile bilimsel veriler arasındaki farkta yatıyor.

MEŞE PALAMUDU İLE PALAMUT BALIĞI KARIŞTIRILIYOR

Halk arasında kullanılan "Palamut çok olursa kış sert geçer" sözü, zaman zaman meşe ağacının meyvesi olan palamutla ilişkilendiriliyor. Meşe palamudunun bol olduğu dönemlerin yaklaşan kış koşullarıyla bağlantılı olabileceği düşünülse de bu ilişkinin her yıl geçerli olduğunu gösteren kesin bir bilimsel kanıt bulunmuyor.

Meşe ağaçlarının meyve verme miktarı; ağacın türü, yaşı, iklim koşulları ve bir önceki yıldaki tohum üretimi gibi birçok etkene bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle palamut verimindeki artışın doğrudan sert bir kışın habercisi olduğu yönündeki görüş, bilimsel bir kuraldan çok halk arasında gelişen bir doğa yorumu olarak değerlendiriliyor.