Palamut bolluğu kışın habercisi mi? Yıllardır konuşulan inanışın perde arkası

Sonbahar aylarında palamut bolluğu yaşandığında, halk arasında kışın sert geçeceğine dair yorumlar sıkça dile getiriliyor. Özellikle balıkçılar arasında yaygın olarak konuşulan "Palamut çoksa kış çetin geçer" inanışı, yıllardır kuşaktan kuşağa aktarılıyor.
Peki, palamut bolluğu gerçekten kışın nasıl geçeceğine dair bir işaret mi veriyor? Bu sorunun yanıtı, halk takvimindeki doğa gözlemleri ile bilimsel veriler arasındaki farkta yatıyor.
MEŞE PALAMUDU İLE PALAMUT BALIĞI KARIŞTIRILIYOR
Halk arasında kullanılan "Palamut çok olursa kış sert geçer" sözü, zaman zaman meşe ağacının meyvesi olan palamutla ilişkilendiriliyor. Meşe palamudunun bol olduğu dönemlerin yaklaşan kış koşullarıyla bağlantılı olabileceği düşünülse de bu ilişkinin her yıl geçerli olduğunu gösteren kesin bir bilimsel kanıt bulunmuyor.
Meşe ağaçlarının meyve verme miktarı; ağacın türü, yaşı, iklim koşulları ve bir önceki yıldaki tohum üretimi gibi birçok etkene bağlı olarak değişebiliyor. Bu nedenle palamut verimindeki artışın doğrudan sert bir kışın habercisi olduğu yönündeki görüş, bilimsel bir kuraldan çok halk arasında gelişen bir doğa yorumu olarak değerlendiriliyor.
DENİZDE PALAMUT BOLLUĞU NEDEN YAŞANIYOR?
Denizlerde palamut balığının bol ya da az olması, balığın göç hareketleri ve yaşam koşullarıyla yakından ilişkili. Deniz suyu sıcaklığı, akıntılar, besin kaynaklarının durumu ve balıkların üreme başarısı, palamut miktarını etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.
Özellikle palamutun besin zincirindeki küçük balıkların dağılımı ve bolluğu, balığın belirli bölgelerde yoğunlaşmasında etkili olabiliyor. Ancak bir yıl palamut avının artması, kış mevsiminin mutlaka daha soğuk, uzun veya yağışlı geçeceği anlamına gelmiyor. Kış koşullarını belirleyen atmosferik sistemler ve bölgesel iklim dinamikleri, balık bolluğundan bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor.
PALAMUT BOLLUĞU SERT KIŞIN HABERCİSİ Mİ?
"Palamut çoksa kış sert geçer" inanışı, geçmişte insanların çevrelerindeki değişimleri gözlemleyerek oluşturduğu geleneksel hava tahmini yöntemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Ancak halk inanışları, meteorolojik tahminlerle aynı güvenilirlik düzeyinde değerlendirilemiyor.