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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Başakşehir'de korkunç görüntüler! Dereler coştu: Yağmur suyu nehir gibi aktı

SON DAKİKA: Başakşehir'de korkunç görüntüler! Dereler coştu: Yağmur suyu nehir gibi aktı

Son dakika haberleri... İstanbul'da son 41 yılın en yoğun yağışlarından biri yaşanıyor. Kentin bazı noktalarında metrekareye 242 kilogram yağış düştü. Birçok ilçede; sel baskınları yaşandı, caddeleri ve iş yerlerini su bastı. Başakşehir'de ise dere taştı; yağmur suyu nehir gibi aktı. İşte korkunç görüntüler...

DHA

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Son dakika haberleri... İstanbul etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü; birçok kişi iş yerlerinde mahsur kaldı.

Sağanaktan etkilenen ilçeler arasında Başakşehir'de vardı.

Atatürk Olimpiyat Stadı yakınında bulunan dere taştı.

Nehre dönen deredeki taşkın cep telefonuyla görüntülendi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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