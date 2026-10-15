SON DAKİKA: BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? | 15 Ekim iptal olan vapur seferleri...

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşandı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından yapılan duyurularla bazı hatlarda seferlerin yapılamayacağı bildirildi. Peki, bugün hangi vapur ve feribot seferleri iptal edildi? İşte İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın iptal edilen seferlerine ilişkin detaylar…