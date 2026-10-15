SON DAKİKA: BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? | 15 Ekim iptal olan vapur seferleri...

Marmara Denizi'nde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşandı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından yapılan duyurularla bazı hatlarda seferlerin yapılamayacağı bildirildi. Peki, bugün hangi vapur ve feribot seferleri iptal edildi? İşte İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın iptal edilen seferlerine ilişkin detaylar…
BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026
Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan aşağıdaki seferleri iptal etti.
SaatGüzergâh
07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)
13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)
19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)
ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026
Şehir Hatları, 15 Ekim 2026 Perşembe günü elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlardaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Resmî açıklamada, iptal edilen hatlar ve sefer saatleri belirtildi.
Şehir Hatları'nın duyurusuna göre 15 Ekim Perşembe günü iptal edilen seferler şöyle:
Üsküdar-Haliç Hattı seferleri
Beşiktaş-Haliç Hattı seferleri
Kadıköy-Haliç Hattı seferleri
07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı seferi
Kadıköy-Sarıyer Hattı seferleri
Büyükada-Sedefadası seferleri
Değerli yolcularımız, Elverişsiz hava koşulları sebebiyle linkte belirtilen hatlardaki seferlerimizde iptaller ve gecikmeler yaşanabilmektedir. https://t.co/yG9WovAOqk Bilgilerinize sunarız. https://t.co/v7HFY8yuqa— Şehir Hatları AŞ (@sehir_hatlari) October 14, 2026
İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026
İDO'nun 15 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki sabah seferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.
İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:
08.30: Mudanya Güzelyalı – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy
09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (Mudanya Güzelyalı)