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SON DAKİKA: BUGÜN VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? | 15 Ekim iptal olan vapur seferleri...

Marmara Denizi’nde 15 Ekim 2026 Perşembe günü etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal ederken, İstanbul Şehir Hatları’nda da sefer iptalleri ve güzergâh değişiklikleri yolcuların gündemine geldi. İstanbul, Bursa ve çevresinde deniz yoluyla seyahat edecek vatandaşlar, iptal edilen vapur seferlerini ve güncel sefer durumunu araştırmaya başladı. İşte detaylar…

SABAH

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Marmara Denizi'nde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü deniz ulaşımında sefer iptalleri yaşandı. İDO, BUDO ve Şehir Hatları tarafından yapılan duyurularla bazı hatlarda seferlerin yapılamayacağı bildirildi. Peki, bugün hangi vapur ve feribot seferleri iptal edildi? İşte İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nın iptal edilen seferlerine ilişkin detaylar…

BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü yapılması planlanan aşağıdaki seferleri iptal etti.

SaatGüzergâh

07.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

08.00 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

09.30 Bursa (Mudanya) – Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) – İstanbul (Kabataş)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

11.30 İstanbul (Kabataş) – Armutlu (İhlas)

13.00 Armutlu (İhlas) – Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

16.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) – İstanbul (Kabataş)

19.30 İstanbul (Kabataş) – Bursa (Mudanya)

ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

Şehir Hatları, 15 Ekim 2026 Perşembe günü elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlardaki seferlerin gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu. Resmî açıklamada, iptal edilen hatlar ve sefer saatleri belirtildi.

Şehir Hatları'nın duyurusuna göre 15 Ekim Perşembe günü iptal edilen seferler şöyle:

Üsküdar-Haliç Hattı seferleri

Beşiktaş-Haliç Hattı seferleri

Kadıköy-Haliç Hattı seferleri

07.05 Sarıyer-Eminönü Boğaz Hattı seferi

Kadıköy-Sarıyer Hattı seferleri

Büyükada-Sedefadası seferleri


İDO İPTAL EDİLEN SEFERLER 15 EKİM 2026

İDO'nun 15 Ekim tarihli iptallerine ilişkin yayımlanan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle iki sabah seferinin gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

İptal edildiği bildirilen seferler şöyle:

08.30: Mudanya Güzelyalı – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy

09.05: Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa (Mudanya Güzelyalı)

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