HAFTA SONU SINAVLAR İPTAL Mİ EDİLDİ? VALİLİK DUYURDU: İSTANBUL'DA HANGİ SINAVLAR İPTAL EDİLDİ?

2 GÜN SÜREYLE DURDURULDU

Alınan karar kapsamında, 17 Ekim Cumartesi ve 18 Ekim Pazar günleri BİLSEM'lerdeki yüz yüze dersler, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı E-Sınav merkezlerinde yapılması planlanan sınavlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Halk Eğitim Merkezlerindeki yüz yüze eğitim programları iki gün süreyle durduruldu.

Yetkililer, hafta sonu boyunca vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve sel riskine karşı tedbirli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek olan tüm sınavlar ertelenmiştir.

İstanbul genelinde hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda hafta sonu İstanbul'da gerçekleştirilecek olan tüm sınavlar ertelenmiştir. https://t.co/X3TZZzIa29 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) October 16, 2026