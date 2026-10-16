Kanser tedavisi görüyordu: Soner Olgun hayatını kaybetti! Soner Olgun kimdir?

1959 yılında Muğla 'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, eğitim hayatını Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü'nde sürdürdü.

Müzik kariyerine "Letafet" albümüyle adım atan sanatçı, ilerleyen yıllarda yayımladığı eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 1994'te "Her Şey Değişmeli", 1999'da "İyi Bayramlar", 2004'te "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012'de "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.

Televizyon programlarıyla da izleyicilerin karşısına çıkan Olgun'un, sözleri veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor. Sanatçı, Özlem Koldaş ile evliliğinden dünyaya gelen Elif adında bir kız çocuğu babasıydı.