Kanser tedavisi görüyordu: Soner Olgun hayatını kaybetti! Soner Olgun kimdir?

Türk müziğinin sevilen isimlerinden, seslendirdiği "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesinin gönlünde yer edinen ünlü sanatçı Soner Olgun'dan üzücü haber geldi. Sanat camiasının sevilen ismi olan Soner Olgun'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi altında bulunan Soner Olgun, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Müzik kariyeri boyunca kendine özgü yorumuyla dikkat çeken sanatçı, seslendirdiği eserlerle dinleyicilerinin hafızasında iz bıraktı. Yıllar boyunca müzikseverlerle buluşan Olgun, özellikle sevilen şarkıları ve sahne performanslarıyla tanınan isimler arasında yer aldı.
CENAZE TÖRENİ BELLİ OLDU!
Edinilen bilgilere göre Soner Olgun, 18 Ekim Pazar günü düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.
Yıllar boyunca kendine özgü yorumuyla dinleyicilerinin beğenisini kazanan Olgun, ardında unutulmaz eserler bıraktı.
SONER OLGUN KİMDİR?
1959 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya gelen Soner Olgun, eğitim hayatını Bornova Anadolu Lisesi'nin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro ve Dramatik Yazarlık Bölümü'nde sürdürdü.
Müzik kariyerine "Letafet" albümüyle adım atan sanatçı, ilerleyen yıllarda yayımladığı eserlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 1994'te "Her Şey Değişmeli", 1999'da "İyi Bayramlar", 2004'te "İyi Bayramlar Türkiye" ve 2012'de "Sevda Diye Bir Kuş" albümlerini müzikseverlerle buluşturdu.
Televizyon programlarıyla da izleyicilerin karşısına çıkan Olgun'un, sözleri veya müziği kendisine ait 35 eseri bulunuyor. Sanatçı, Özlem Koldaş ile evliliğinden dünyaya gelen Elif adında bir kız çocuğu babasıydı.