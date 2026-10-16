Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın! Yeni bir yağış dalgası geliyor! Meteoroloji saat verdi: 5 il için kritik uyarı!

Özellikle Arnavutköy , Eyüpsultan , Sarıyer , Beykoz ve Şile çevresinde yer yer kuvvetli sağanak görülebileceği belirtildi. Yarın ise Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan başta olmak üzere İstanbul genelinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.

İBB'nin açıklamasına göre salı sabahı başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye 130 ila 278 kilogram arasında yağış düştü. Gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde devam eden yağışların gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent genelinde etkili olan yağışların yeniden şiddetleneceğini duyurdu.

İstanbul'da yarın metrekareye 100 kilogram yağış düşebileceği belirtilirken sel ve heyelan riskinin devam ettiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak nedeniyle yarın İstanbul, Kocaeli , Sakarya , Bursa ve Yalova için turuncu, 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

MGM SAAT VERDİ

Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre İstanbul'da yağışların bugün saat 18.00'den itibaren kuvvetlenmesi, gece saatlerinde ise etkisini artırması bekleniyor. Yarın gün boyunca çok kuvvetli sağanak ihtimali nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki yolların ise trafiğe açık olduğu belirtildi

Yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macit, İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.

'RİSK DEVAM EDİYOR'



Kentte dün etkili olan yağışların ardından yeniden aynı miktarda yağış beklenip beklenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Macit, "Miktar olarak o kadar olmasa da yine riskimiz devam ediyor. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla cumartesi günü kuvvetli yağışa karşı gece saatlerine kadar İstanbulluları uyaralım." ifadelerini kullandı.

'ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'

Macit, İstanbul'da yağışların pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini yitireceğini belirtti. Vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, özellikle İstanbul'da cumartesi günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.