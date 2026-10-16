Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın! Yeni bir yağış dalgası geliyor! Meteoroloji saat verdi: 5 il için kritik uyarı!

İstanbul, son yılların en şiddetli yağışlarından birinin ardından yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Çarşamba günü kentte metrekareye 278 kilogram yağış düşerken son 84 yılın yağış rekoru kırıldı. Şiddetli sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollar göle döndü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi. Sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetti.
İSTANBUL'A YENİ YAĞIŞ DALGASI
Dün öğleden sonra etkisini hafifleten yağışların ardından gözler yeni hava tahminlerine çevrildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve Orta Akdeniz kaynaklı yağışlı sistemin İstanbul'da yeniden etkili olması bekleniyor.
İSTANBUL DAHİL BİRÇOK İL İÇİN ALARM VERİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), güncel hava tahmin raporunu yayımlayarak kuvvetli yağış beklentisine karşı uyarıda bulundu. Yalova için turuncu kodlu uyarı yapılırken İstanbul'un da aralarında bulunduğu çok sayıda il için sarı kodlu alarm verildi.
HANGİ İLLER YAĞIŞTAN ETKİLENECEK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanak nedeniyle yarın İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova için turuncu, 36 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.
İstanbul'da yarın metrekareye 100 kilogram yağış düşebileceği belirtilirken sel ve heyelan riskinin devam ettiği bildirildi.
AKOM'DAN KRİTİK UYARI: BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kent genelinde etkili olan yağışların yeniden şiddetleneceğini duyurdu.
İBB'nin açıklamasına göre salı sabahı başlayan kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde metrekareye 130 ila 278 kilogram arasında yağış düştü. Gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde ise hafif şekilde devam eden yağışların gün içinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
Özellikle Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile çevresinde yer yer kuvvetli sağanak görülebileceği belirtildi. Yarın ise Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüpsultan başta olmak üzere İstanbul genelinde yağışların şiddetini artıracağı tahmin ediliyor.
MGM SAAT VERDİ
Meteoroloji'nin güncel tahminlerine göre İstanbul'da yağışların bugün saat 18.00'den itibaren kuvvetlenmesi, gece saatlerinde ise etkisini artırması bekleniyor. Yarın gün boyunca çok kuvvetli sağanak ihtimali nedeniyle vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olması gerekiyor.
Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki yolların ise trafiğe açık olduğu belirtildi
Yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Macit, İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli, kentin kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağış beklendiğini söyledi.
'RİSK DEVAM EDİYOR'
Kentte dün etkili olan yağışların ardından yeniden aynı miktarda yağış beklenip beklenmediğine ilişkin soruyu yanıtlayan Macit, "Miktar olarak o kadar olmasa da yine riskimiz devam ediyor. Çünkü toprak doygunluğa ulaştı. Dolayısıyla cumartesi günü kuvvetli yağışa karşı gece saatlerine kadar İstanbulluları uyaralım." ifadelerini kullandı.
'ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN'
Macit, İstanbul'da yağışların pazar günü sabah saatlerinden sonra etkisini yitireceğini belirtti. Vatandaşların sel, su baskını ve heyelana karşı dikkatli olmalarını isteyen Macit, özellikle İstanbul'da cumartesi günü zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması tavsiyesinde bulundu.