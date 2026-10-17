Dağlarda gizli bir hazine! Manisalı kadınların topladığı ürün devlerin radarında





78 YAŞINDAKİ ZEYNEP NİNE YILLARDIR ÇİTLEMBİK TOPLUYOR



Çocukluğundan bu yana dağlarda çitlembik topladığını anlatan 78 yaşındaki çiftçi Zeynep Sönmez, geçmişte ailesiyle birlikte topladığı ürünlerin yağını çıkararak kendi ihtiyaçları için kullandıklarını söyledi.



Sönmez, "Biz çocukluğumdan beri annemle, yengemle dağlara giderdik. Sıyırır getirirdik. Çöplerini yıkayıp kurutur, öğüterek yağını çıkartırdık. Ekim ayı girmeden yetişmeye başlıyor. Yeşilini toplayıp eve getiriyoruz. Kazanı suyla doldurup, üstüne çıkanları alıyoruz. Altın yeşilini süzüp çuvala koyuyoruz, serip kurutup satıyoruz. Eskiden yağını çıkartıp kendimiz yiyorduk, şimdi her şey bol olduğu için kendimiz yemeyip satıyoruz" dedi.





HEM ÇEREZ OLARAK TÜKETİLİYOR HEM SATILIYOR



Rahmanlar Mahallesi'nden Havana Sönmez de çitlembik toplamanın kadınlar için önemli bir gelir kapısı olduğunu belirtti.



Sonbaharla birlikte kadınların bir araya gelerek dağlardan çitlembik topladığını anlatan Sönmez, ürünün kurutulduktan sonra satıldığını ya da yağının çıkarıldığını ifade etti.