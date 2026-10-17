Ebru Gündeş 27 yıl sonra bir ilke imza attı! Konserin ilk dakikalarında salonu duygulandıran sürpriz: 'Dön Ne Olur' dedi

KAMERALAR ÖNÜNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ Ebru Gündeş'in "Dön Ne Olur" şarkısıyla kurduğu bağın ardında, 1999 yılında yaşadığı ağır sağlık sorunu bulunuyor. Ünlü sanatçı, 1 Aralık 1999'da albümünün stüdyoda düzenlenen basın tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirmiş ve yaşanan olay Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.

Zorlu bir sürecin ardından müzik hayatına devam eden Gündeş'in yaşadığı bu olay, sanatçının hayatında derin izler bırakan dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı. O dönemde yaşananlarla özdeşleşen "Dön Ne Olur" ise uzun süre sanatçının sahne repertuvarında yer almadı.