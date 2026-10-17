Ebru Gündeş 27 yıl sonra bir ilke imza attı! Konserin ilk dakikalarında salonu duygulandıran sürpriz: 'Dön Ne Olur' dedi

Ebru Gündeş, "Beraber Söylüyoruz" konser serisi kapsamında 16 Ekim 2026'da İstanbul sahne aldı. Binlerce hayranıyla bir araya gelen ünlü sanatçı, gecenin daha ilk anlarında yaptığı sürprizle dikkatleri üzerine çekti. Gündeş'in yıllardır sahnede seslendirmediği özel bir eseri konserin açılışında söylemesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
27 YIL SONRA YENİDEN SESLENDİRDİ
Ebru Gündeş, konserinin açılışını "Dön Ne Olur" şarkısıyla yaptı. Sanatçının uzun yıllardır repertuvarında yer vermediği eseri yeniden seslendirmesi, geceye damga vuran anlardan biri oldu. Salondaki dinleyiciler, Gündeş'in performansına yoğun ilgi gösterirken o anlar sosyal medyada da gündem oldu.
Yıllar sonra yeniden hayat bulan şarkı, sanatçının müzik kariyerindeki önemli dönüm noktalarından birini de hatırlattı. Gündeş'in bu özel tercihi, hem hayranlarını geçmişe götürdü hem de eserin taşıdığı anlamı yeniden gündeme taşıdı.
KAMERALAR ÖNÜNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ
Ebru Gündeş'in "Dön Ne Olur" şarkısıyla kurduğu bağın ardında, 1999 yılında yaşadığı ağır sağlık sorunu bulunuyor. Ünlü sanatçı, 1 Aralık 1999'da albümünün stüdyoda düzenlenen basın tanıtımı sırasında kameralar önünde beyin kanaması geçirmiş ve yaşanan olay Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.
Zorlu bir sürecin ardından müzik hayatına devam eden Gündeş'in yaşadığı bu olay, sanatçının hayatında derin izler bırakan dönüm noktalarından biri olarak hafızalara kazındı. O dönemde yaşananlarla özdeşleşen "Dön Ne Olur" ise uzun süre sanatçının sahne repertuvarında yer almadı.
İSTANBUL KONSERİNE DAMGA VURDU
Yıllar sonra aynı şarkıyla sahneye çıkan Ebru Gündeş, konserinin açılışında geçmişle bugün arasında duygusal bir bağ kurdu. Sanatçının 27 yıl aradan sonra eseri yeniden seslendirmesi, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Gündeş'in performansından görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, sanatçının yıllar sonra yaptığı bu tercih yeniden ilgi odağı haline geldi. Ünlü şarkıcının İstanbul konserindeki sürprizi, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.