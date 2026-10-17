İSTANBUL'DA 19 İLÇEDE DEV KESİNTİ | 17 Ekim Cumartesi İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

Cumartesi günü planları altüst olabilir! BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan İstanbul için son dakika uyarısı geldi: 19 ilçede saatler sürecek kesinti başladı. Sizin sokağınız listede var mı? İşte kesintiden etkilenecek mahalleler...
İstanbul'da 17 Ekim Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanması planlanan 19 ilçenin mahalle, cadde ve sokak bilgileri şöyle:
Ataşehir elektrik kesintisi
Ataşehir'de farklı saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri bulunuyor. Mustafa Kemal Mahallesi ve bazı cadde ile sokaklarda kısa süreli çalışmalar yapılması öngörülüyor.
11.00 – 12.00: Mustafa Kemal Mahallesi, 3007. Sokak.
13.00 – 14.00: Fatih, Başaran Çıkmazı, Kazım Karabekir, Kara, Sütçü Yolu, Necla, Yavuz Selim, Kent, Gülpınar, Gazi Magosa, Susuz, İkizler, Metinol, Doğan, Halk, Ortabahar, Ersin, Özcanlar, Yiğit, Zafer ve Zaloğlu.
14.30 – 15.30: Mustafa Kemal Mahallesi, 3004. Sokak.
16.00 – 17.00: Mustafa Kemal Mahallesi; 3117, 3038, Sebil, 3116, 3035, 3093 Çıkmazı, 3115, 3001, 3088/1, 3096, 3089, 3097, 3095, 3041, 3094, 3087, 3042, 3043, 3030, 3092/1 Çıkmazı, 3092, 3091/1, 3090, 3084 ve 3091.
Avcılar elektrik kesintisi
Avcılar ilçesinde yatırım programı kapsamında 8 saatlik elektrik kesintisi planlanıyor.
09.00 – 17.00: Ambarlı Mahallesi; Aksu, Balaban, Beyazzambak, Cumhuriyet, Gazete, Güngör, Güven, Hikmet, Peri, Sebat ve Uğurlu sokakları.
Kesintinin nedeni yatırım programı çalışması olarak belirtildi.
Bakırköy elektrik kesintisi
Bakırköy'de yatırım çalışmaları nedeniyle Yeşilköy Mahallesi ve çevresinde elektrik kesintisi bekleniyor.
09.00 – 17.00: Yeşilköy Mahallesi ve civarı.
Çatalca elektrik kesintisi
Çatalca ilçesinde Subaşı Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi uygulanması öngörülüyor.
09.00 – 17.00: Subaşı Mahallesi, Sivrikaya Sokak ve civarı.
Kesinti yatırım programı çalışması kapsamında planlandı.
Esenler elektrik kesintisi
Esenler ilçesinde Fevzi Çakmak ve Menderes mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. Çalışmanın 8 saat sürmesi planlanıyor.
09.00 – 17.00: Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1110 ve Atışalanı sokakları.
Aynı saatlerde Menderes Mahallesi'nde 302, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 319, 351, 355, 356, 357, 358, Atışalanı, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin ve İnönü sokaklarında kesinti planlanıyor.
Kesintinin nedeni bakım programı çalışması olarak açıklandı.
Esenyurt elektrik kesintisi
Esenyurt ilçesinde Mehterçeşme ve Osmangazi mahalleleri planlı kesintilerden etkilenecek.
09.00 – 17.00: Mehterçeşme Mahallesi'nde 1941, 1942, 1943, 1948, 1950, 1953 ve 2068 numaralı sokaklar.
Aynı saatlerde Osmangazi Mahallesi ve çevresinde de elektrik kesintisi öngörülüyor.
Çalışmalar yatırım programı kapsamında gerçekleştirilecek.
Fatih elektrik kesintisi
Fatih ilçesinde Balat ve Derviş Ali mahallelerinde yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanıyor.
09.00 – 17.00: Balat Mahallesi'nde Kalpakçı Çeşmesi ve Tatlı Memba sokakları.
Derviş Ali Mahallesi'nde ise Astarcı, Esmehan Mektebi, Kalpakçı Çeşmesi, Yazıcı Camii, Zülüflü ve Zülüflü Çıkmazı sokakları etkilenecek.
Kadıköy elektrik kesintisi
Kadıköy'de öğle saatlerinde bazı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor.
11.30 – 14.30: Moralı İbrahimpaşa, Ulusuluk, Acıbadem, Adıvar, Sarayardı, Haydar Yücebaş ve Nilüfer.
Kartal elektrik kesintisi
Kartal ilçesinde sabah saatlerinden itibaren farklı bölgelerde planlı elektrik kesintileri bulunuyor.
09.00 – 10.30: Bahadır, İstasyon, Kızılay, Efe ve Üsküdar.
09.00 – 13.00: Köroğlu, Petek, Reşadiye ve Kemaliye.
11.00 – 12.30: Kızılay, Doğan, Yankı ve İstasyon.
13.30 – 15.00: Şafak ve Üsküdar.
Küçükçekmece elektrik kesintisi
Küçükçekmece'de bakım çalışmaları nedeniyle Tevfikbey Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi bekleniyor.
10.00 – 16.00: Tevfikbey Mahallesi, Halkalı Sokak ve civarı.
Pendik elektrik kesintisi
Pendik ilçesinde bazı bölgelerde kesintilerin 9 saate kadar sürmesi planlanıyor.
09.00 – 18.00: Dilek, Mısra, Nevbahar, Çamlık, E-5 Yan Yolu, Tazegül, Aruz, Selvi, Güneşdoğan, Ruhi ve Narinler.
12.00 – 18.00: Mısra, Güldibi, Dursun Fakıh, Gök, Çakır, İnce, Narinler, Şemistan ve Üstad.
Sancaktepe elektrik kesintisi
Sancaktepe ilçesinde farklı saatlerde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı mahalle, cadde ve sokaklarda elektrik kesintileri planlanıyor.
09.30 – 13.00: Dercan, Aktar, Gülibrişim, İmam Rabbani, Sanayi, Müminler, Hoca Nasrettin ve Yıl.
10.00 – 18.00: Abdurrahmangazi Mahallesi; Mekke, Mevlana, Denk, Efruz, Kotku, Sarıgül, Tepeyolu, Prenses, Mucize, Türkeli, Cami, Kutup, Akser, Akif, Uluğbey, Balkan, Baysal, Sümbül, İsmet, Kıdem, Veysel Karani, Salihbey, Öykü, Kozak, Hakim, Malazgirt, Kirazlı Yol, Kısmet, Dergah, Bağdat, Gizem, Kıymet, İlhan, Güzeltepe, Yaman, Lüle, Billur ve Burlu.
Sarıyer elektrik kesintisi
Sarıyer ilçesinde Ayazağa Mahallesi'nde yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi planlanıyor.
09.00 – 17.00: Ayazağa Mahallesi, Kemerburgaz Sokak ve civarı.
Sultanbeyli elektrik kesintisi
Sultanbeyli ilçesinde birçok mahalle ve sokakta farklı saatlerde planlı elektrik kesintileri bulunuyor.
09.00 – 10.15: Mimar Sinan Mahallesi; Zakkum, İstikbal, Nisan, Zade, Harmasun, Payas, Yarpuz, Gülhan, Ramazan, Akademi, Gümüş, Göynükler, Karadeniz, Şekerpare, Gökalp, İnebolu, Şamdan, Fevzi Çakmak, Özmen, Kılıçaslan, Namzet, Taç ve Günaydın.
09.30 – 12.00: Ergen Çıkmazı, Yavuz Selim, Enes Çitilci, Kandil, Gün ve Berat.
09.30 – 18.00: Mehmet Akif ve Adil mahalleleri; Hüner, Şehit Erkan Karakaş, Şafak, Hüzün, Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Demir, Dilek, Göle, Nebula, Sırma, Kartalkaya, Hünkâr, İrfan, Temel, Gözeler, Karacaoğlan, Seyhan, Mevlevi, Sedef, Seyit Gazi, Keşif, Adil, Çakmak, Latif ve İnan.
09.30 – 18.00: Adil ve Yavuz Selim mahalleleri; Kırlangıç, Çatalkaya, Kuran Kursu, Başaran, Kabile, Adil, Göle, Kartalkaya, Karacaoğlan, Seyhan, Keşif, Latif ve İnan.
10.45 – 12.00: Mimar Sinan Mahallesi; Dilber, Kırgız, Ferdi, Ersin, Kuruçeşme, Basra, Özgürlük, Yunus, Unkapanı, Müfreze, Beyazıt, Derekuşu, Yazıtepe, Ortaçeşme, Sohbet, Akyazı, Diyar, Hayırlı, Öncü, Didem ve Cuma.
13.00 – 14.15: Mimar Sinan Mahallesi; Kıztaşı, Hikmetyar, Bakkaloğlu, Turan, Patnos, Irmak, Gülenay, Sayın, Abana, Alınca, Yıldızhan ve Konursu.
13.00 – 15.00: Eyyubi ve Hasan Askeri.
14.45 – 16.00: Mimar Sinan Mahallesi; Piri Reis, Balıklı, Hacıveli, Makam, Gülenay, Yenice, Sevgi, Bakkaloğlu, Okumuş, Yıldızhan, Hamsu, Semazen, Tahsildar, Refika, Nene Hatun, Spor Yolu, Selam, Itri, Elbistan, Segah, Erzin, Şiir, Yazıköy, Ehil, Aziz, Neva, Patnos, Hikmetyar, Okul Yolu, Hoca Veyis, Çetinkaya, Tabya, Asya, Alınca, Kıztaşı, Buselik, Ayvalı, Gözova, Peşrev ve Şükran.
Şişli elektrik kesintisi
Şişli ilçesinde Esentepe Mahallesi ve çevresinde elektrik kesintisi bekleniyor.
09.00 – 17.00: Esentepe Mahallesi ve civarı.
Kesinti yatırım programı çalışması kapsamında planlanıyor.
Tuzla elektrik kesintisi
Tuzla'da bazı sokaklarda öğle saatlerini kapsayan elektrik kesintisi bulunuyor.
10.30 – 13.30: Sultan, Türkü, Nimet, Abant, Kadife, Esenyel, Namdar, Efekan, Bakır ve Esenlik.
Ümraniye elektrik kesintisi
Ümraniye'de şebeke çalışmaları kapsamında bazı cadde ve sokaklarda kesinti bekleniyor.
11.00 – 12.30: Örnek, Fevzi Çakmak, Eski Kadıköy Yolu, Maltepe, Petrol Çıkmazı, Ayşen, Alemdağ, Erenler, Balaban, Bilgin, Didenur, Huzur, Petrolyolu, Tecelli, Milli Mücadele, Adalet ve Taşkent.
Üsküdar elektrik kesintisi
Üsküdar ilçesinde 8 saatlik planlı elektrik kesintisi bulunuyor.
10.00 – 18.00: Gedik, Tunuslu Mahmutpaşa 1, Tunuslu Mahmutpaşa, Tunuslu Mahmutpaşa 2, Abdullahağa, Enveriye, Resmi Efendi, Burhaniye Bayırı, Gülerce, Burhaniye Abdullahağa ve Nagehan.
Zeytinburnu elektrik kesintisi
Zeytinburnu ilçesinde Maltepe Mahallesi'nde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi planlanıyor.
11.00 – 18.00: Maltepe Mahallesi, Topkapı Kuzey Minibüs Garajı Yolu ve civarı.