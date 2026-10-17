KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katıldığı 2026 ÖSYM oturum değerlendirme sürecinde sona yaklaşılıyor. Sınavın ardından yanıt anahtarlarını kontrol eden adaylar, nihai puanların ilan edileceği tarihi bekliyor. Kurum tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda KPSS ön lisans sonuç ekranının erişime açılacağı gün ve sorgulama adımları netlik kazandı.
2026 KPSS ÖN LİSANS SONUÇ TARİHİ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2026 takvimine göre KPSS ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü ilan edilecek. 4 Ekim tarihinde düzenlenen sınava katılan yüz binlerce aday, belirtilen tarihten itibaren puanlarını öğrenebilecek.
ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI NASIL KULLANILIR?
Sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren adaylara fiziki bir sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Değerlendirme raporlarına yalnızca dijital platformlar üzerinden erişim sağlanacak.
Adayların izlemesi gereken adımlar şunlardır:
-ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr internet sitesine girin.
-T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreniz ile sisteme giriş yapın.
-E-Devlet kapısı üzerinden giriş seçeneğini kullanarak da profilinize ulaşabilirsiniz.
-"2026-KPSS Ön Lisans Sonuçları" sekmesine tıklayarak test bazlı doğru-yanlış sayılarınızı ve puan türünüzü görüntüleyin.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
ÖSYM, son yıllarda gerçekleştirdiği merkezi sınavlarda değerlendirme süreçlerini takvimde belirtilen tarihten birkaç gün önce tamamlayarak ilan edebiliyor. Optik formların taranması, itiraz süreçlerinin değerlendirilmesi ve sapma hesaplamalarının öngörülen süreden önce bitmesi durumunda sonuçlar 30 Ekim öncesinde de erişime açılabilir. Adayların bu süreçte ÖSYM'nin resmi duyurular sayfasını ve mobil uygulamasını bildirimleri açık şekilde takip etmesi tavsiye ediliyor.
KPSS-2026/2 TERCİH SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav puanlarının kesinleşmesinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yönelik tercih maratonu başlayacak. ÖSYM ön takvimine göre merkezi atama tercih işlemlerinin 17 Aralık 2026 tarihi itibarıyla başlatılması öngörülüyor. Adaylar, yayımlanacak KPSS-2026/2 Tercih Kılavuzu incelemesiyle puanlarına, nitelik kodlarına ve mezuniyet alanlarına uygun kadroları tercih listelerine ekleyebilecek.