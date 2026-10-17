KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

ÖSYM, son yıllarda gerçekleştirdiği merkezi sınavlarda değerlendirme süreçlerini takvimde belirtilen tarihten birkaç gün önce tamamlayarak ilan edebiliyor. Optik formların taranması, itiraz süreçlerinin değerlendirilmesi ve sapma hesaplamalarının öngörülen süreden önce bitmesi durumunda sonuçlar 30 Ekim öncesinde de erişime açılabilir. Adayların bu süreçte ÖSYM'nin resmi duyurular sayfasını ve mobil uygulamasını bildirimleri açık şekilde takip etmesi tavsiye ediliyor.