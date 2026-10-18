Selin nedeni çarpık kentleşme

İstanbul'da etkili olan ve metrekareye yaklaşık 273 kilogram yağış bırakarak 83 yılın en şiddetli yağışı olarak kaydedilen sağanak, can kayıplarına yol açan sel felaketine sebep oldu.

Sarıyer Ayazağa'da incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, su baskınlarının nedenleri arasında kapalı dere kesitleri, yetersiz altyapı ve çarpık kentleşmenin bulunduğunu söyledi. Afetin yaralarını öncelikle saracaklarını vurgulayan Kurum, ev ve iş yerlerinde oluşan zararların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Ayazağa ve Cendere'de yarım kalan dere ıslahının tamamlanmasının önemine dikkat çeken Kurum, İstanbul'da benzer felaketlerin yaşanmaması için kalıcı çözümler üretileceğini kaydetti.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da 46 bin personelin arama, kurtarma ve yardım çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Kent genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 9 bin 850 ihbar ulaştığını belirten Çiftçi, afet yaşanan ve uyarı verilen bölgelerde Türkiye genelinde yaklaşık 60 bin personelin görev yaptığını bildirdi. Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, kayıp kişiler için arama çalışmaları devam ediyor.