İlk oruç ne zaman tutulacak? 2027 Ramazan başlangıç tarihi

Oruç ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak? soruları araştırılıyor. 2027 Ramazan ayı için bekleyiş sürerken Diyanet'in takvimine göre de 2027 Ramazan ayı başlangıcı da belli oldu. İşte tarihi...
2027 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2027 yılı Diyanet takvimine göre Ramazan ayı, 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 8 Mart 2027 Pazartesi günü Arefe günü ile sona erecek.
2027 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Oruç ibadetinin tamamlanmasıyla birlikte 8 Mart Pazartesi günü Arefe günü eda edilecek.
Bayramı takvimi ise şu şekildedir:
Ramazan Bayramı Arefesi: 8 Mart 2027 Pazartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün: 9 Mart 2027 Salı
Ramazan Bayramı 2. Gün: 10 Mart 2027 Çarşamba
Ramazan Bayramı 3. Gün: 11 Mart 2027 Perşembe