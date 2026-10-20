İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM 20 EKİM SALI | İSKİ açıkladı! Barajlardaki su seviyesi yüzde kaç oldu?

İstanbul'da günlerdir kesintisiz süren sağanak yağışlar barajları dolup taşırdı mı, yoksa tehlike devam mı ediyor? İSKİ, 20 Ekim sabahı itibarıyla barajlardaki son durumu gösteren kritik verileri paylaştı
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
Ömerli Barajı: yüzde 77,39
Darlık Barajı: yüzde 88,83
Elmalı Barajı: yüzde 79,97
Terkos Barajı: yüzde 36,98
Alibey Barajı: yüzde 76,60
Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,35
Sazlıdere Barajı: yüzde 31,95
Istrancalar Barajı: yüzde 61,73
Kazandere Barajı: yüzde 8,08
Pabuçdere Barajı: yüzde 3,76