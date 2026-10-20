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İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM 20 EKİM SALI | İSKİ açıkladı! Barajlardaki su seviyesi yüzde kaç oldu?

Sağanak yağışlar İstanbul barajlarına can suyu oldu mu? İSKİ, Ömerli, Terkos ve Alibeyköy başta olmak üzere dev barajların 20 Ekim doluluk oranlarını resmi olarak açıkladı. Yüzde hesapları sil baştan değişti! Megakent sakinlerini şaşırtan o tablonun detayları haberimizde…

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

İstanbul'da günlerdir kesintisiz süren sağanak yağışlar barajları dolup taşırdı mı, yoksa tehlike devam mı ediyor? İSKİ, 20 Ekim sabahı itibarıyla barajlardaki son durumu gösteren kritik verileri paylaştı

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Ömerli Barajı: yüzde 77,39

Darlık Barajı: yüzde 88,83

Elmalı Barajı: yüzde 79,97

Terkos Barajı: yüzde 36,98

Alibey Barajı: yüzde 76,60

Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,35

Sazlıdere Barajı: yüzde 31,95

Istrancalar Barajı: yüzde 61,73

Kazandere Barajı: yüzde 8,08

Pabuçdere Barajı: yüzde 3,76

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