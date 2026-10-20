Kestaneyi hiç böyle denediniz mi? Ege mutfağından ilham alan o lezzet: Mis kokusu mutfağı saracak

KESTANE ÇORBASININ LEZZETİNİ ARTIRAN PÜF NOKTALARI

Kestane çorbasında kullanılan kestanenin pişirme yöntemi, lezzeti doğrudan etkiliyor. Kestaneleri fırında közleyerek kullanmak, çorbaya daha yoğun ve belirgin bir aroma kazandırabiliyor.

Çorbanın pürüzsüz olması için blender işleminin dikkatlice yapılması gerekiyor. Krema, çorba blenderdan geçirildikten sonra eklendiğinde daha dengeli bir kıvam elde ediliyor. Daha hafif bir seçenek isteyenler kremayı kullanmayabilir veya bir miktar süt tercih edebilir.

Servis sırasında çorbanın üzerine ince kıyılmış kavrulmuş kestane parçaları, birkaç damla krema ve taze kekik eklenebiliyor. Böylece hem sunum zenginleşiyor hem de kestanenin aroması daha belirgin hâle geliyor.