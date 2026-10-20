Kestaneyi hiç böyle denediniz mi? Ege mutfağından ilham alan o lezzet: Mis kokusu mutfağı saracak

Ege mutfağı, mevsiminde yetişen ürünleri ve doğal malzemeleriyle sofralara zenginlik katmaya devam ediyor. Sonbaharın sevilen ürünlerinden kestane ise yalnızca közlenerek tüketilmekle kalmıyor, çorba tariflerinde de kendine yer buluyor. Yumuşak dokusu ve hafif tatlı aromasıyla öne çıkan kestane çorbası, özellikle soğuk günlerde sıcak bir başlangıç arayanların tercih edebileceği alternatifler arasında yer alıyor. Peki, kestane çorbası nasıl yapılır? İşte malzemeleri, hazırlanışı ve lezzetini artıran püf noktaları…
KESTANE ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Dört kişilik kestane çorbası hazırlamak için şu malzemeler yeterli oluyor:
300 gram haşlanmış veya fırınlanmış kestane
1 orta boy kuru soğan
1 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
4 su bardağı tavuk suyu veya sebze suyu
Yarım su bardağı krema
1 dal taze kekik veya bir tutam kuru kekik
Tuz ve karabiber
İsteğe bağlı olarak bir tutam muskat rendesi
KESTANE ÇORBASI NASIL YAPILIR?
Kestane çorbasını hazırlamak için öncelikle kestanelerin kabukları soyularak kullanıma hazır hâle getiriliyor. Çiğ kestaneler tercih ediliyorsa üzerleri çizildikten sonra haşlanıyor veya fırında pişiriliyor.
Bir tencerede tereyağı ve zeytinyağı ısıtılıyor. Küçük doğranmış soğan eklenerek yumuşayana kadar kavruluyor. Ardından ince doğranmış sarımsak ilave edilerek kısa süre daha pişiriliyor.
Hazırlanan karışıma kestaneler, tavuk suyu veya sebze suyu ve kekik ekleniyor. Malzemeler yaklaşık 15 dakika kısık-orta ateşte kaynatılıyor. Pişen karışım, blender yardımıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekiliyor.
Son aşamada krema eklenerek çorba birkaç dakika daha kısık ateşte ısıtılıyor. Tuz ve karabiberle lezzetlendirilen çorba, kıvamına göre sıcak su veya et suyu ilavesiyle servis edilebiliyor.
KESTANE ÇORBASININ LEZZETİNİ ARTIRAN PÜF NOKTALARI
Kestane çorbasında kullanılan kestanenin pişirme yöntemi, lezzeti doğrudan etkiliyor. Kestaneleri fırında közleyerek kullanmak, çorbaya daha yoğun ve belirgin bir aroma kazandırabiliyor.
Çorbanın pürüzsüz olması için blender işleminin dikkatlice yapılması gerekiyor. Krema, çorba blenderdan geçirildikten sonra eklendiğinde daha dengeli bir kıvam elde ediliyor. Daha hafif bir seçenek isteyenler kremayı kullanmayabilir veya bir miktar süt tercih edebilir.
Servis sırasında çorbanın üzerine ince kıyılmış kavrulmuş kestane parçaları, birkaç damla krema ve taze kekik eklenebiliyor. Böylece hem sunum zenginleşiyor hem de kestanenin aroması daha belirgin hâle geliyor.