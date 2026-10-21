2026 EKİM AYI SAÇ KESİM TARİHLERİ |Hızlı uzama için o günü tercih edin

Saçlarınızı kestirmeden önce 1 dakika durun. Yanlış günde yapılan kesim dökülmeye ve matlığa sebep oluyor. Ay'ın büyüme fazına denk gelen o özel günlerde kestirenler ise değişimden gözlerini alamıyor. Sakın kaçırmayın: İşte kuaföre gitmeniz gereken o gün!

Hızlı Uzama İçin: 11 – 25 Ekim (Öne çıkan altın günler: 13, 14, 15, 17, 18 ve 23 Ekim)

Saç Güçlendirme ve Dökülme Karşıtı: 5, 6, 7, 8 Ekim ve genel olarak 1 – 9 Ekim arası

Kırık Uç Almak ve Enerji Yenileme: 26 Ekim (Boğa Dolunayı)

Kesim Formunun Uzun Süre Kalıcı Olması İçin: 1 – 9 Ekim ile 27 – 31 Ekim arası

Değişim ve Model Yenileme: 18 Ekim