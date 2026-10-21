Bu gece uyumayın: Orionid meteor yağmuru saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Orionid meteor yağmuru ne zaman

Gökyüzünde görsel bir şölen oluşturması beklenen Orionid meteor yağmuru, ekim ayının en çok merak edilen astronomi olayları arasında yer alıyor. Her yıl ekim ayında hareketliliği artan meteor yağmuru, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece en yoğun dönemine ulaşıyor. Gökyüzünü izlemek isteyenler ise meteorların hangi saatlerde görülebileceğini araştırıyor.
ORİONİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
Orionid meteor yağmuru Türkiye'nin farklı bölgelerinden gözlemlenebilecek. En uygun gözlem aralığı, gece yarısından gün doğumuna kadar olan saatler olarak öne çıkıyor. Ancak meteorların görülme sıklığı; hava koşullarına, ışık kirliliğine ve Ay'ın parlaklığına göre değişebiliyor.
ORİONİD METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GÖRÜLECEK? İŞTE İLLERE GÖRE AY'IN BATIŞ SAATLERİ
Ay'ın batması, gökyüzündeki daha sönük meteorların fark edilmesini kolaylaştırabilir. ABD Deniz Gözlemevi verilerine göre 22 Ekim sabahı bazı illerde tahmini Ay batış saatleri şöyle:
İstanbul: 03.02
Ankara: 02.47
İzmir: 03.12
Antalya: 02.59
Erzurum: 02.11
Bu saatler meteor yağmurunun başlangıç saati değil, Ay'ın tahmini batış saatleridir. Gözlem için Ay battıktan sonra gün doğumuna kadar olan zaman dilimi değerlendirilebilir.
ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?
Orionid meteor yağmurunun kaynağı, Güneş çevresindeki yörüngesini yaklaşık 76 yılda tamamlayan Halley Kuyruklu Yıldızı. Kuyruklu yıldızın yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük parçacıklar, Dünya'nın bu bölgeden geçmesiyle atmosfere giriyor. Yüksek hızla atmosfere giren parçacıkların oluşturduğu ışık izleri, halk arasında "kayan yıldız" olarak biliniyor.
NASA'nın aktardığı bilgilere göre Orionid meteorları atmosfere saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla giriyor. Bu yüksek hız, bazı meteorların parlak ışık izleri oluşturmasını sağlıyor.
ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?
Meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzak, mümkün olduğunca karanlık ve açık bir alan seçmesi öneriliyor. Gözlerin karanlığa alışması için bir süre beklemek ve yalnızca tek bir noktaya değil, gökyüzünün geniş bir bölümüne bakmak gözlem şansını artırabilir.
Orionid meteor yağmuru yalnızca 21-22 Ekim gecesiyle sınırlı değil. Meteor hareketliliği sonraki günlerde de sürecek. Hava koşullarının elverişsiz olduğu bölgelerde yaşayanlar, takip eden gecelerde de gözlem yapmayı deneyebilir.