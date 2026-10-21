Bu gece uyumayın: Orionid meteor yağmuru saat kaçta? Orionid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? Orionid meteor yağmuru ne zaman

NASA 'nın aktardığı bilgilere göre Orionid meteorları atmosfere saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla giriyor. Bu yüksek hız, bazı meteorların parlak ışık izleri oluşturmasını sağlıyor.

Orionid meteor yağmurunun kaynağı, Güneş çevresindeki yörüngesini yaklaşık 76 yılda tamamlayan Halley Kuyruklu Yıldızı. Kuyruklu yıldızın yörüngesinde bıraktığı toz ve küçük parçacıklar, Dünya 'nın bu bölgeden geçmesiyle atmosfere giriyor. Yüksek hızla atmosfere giren parçacıkların oluşturduğu ışık izleri, halk arasında "kayan yıldız" olarak biliniyor.

Bu saatler meteor yağmurunun başlangıç saati değil, Ay'ın tahmini batış saatleridir. Gözlem için Ay battıktan sonra gün doğumuna kadar olan zaman dilimi değerlendirilebilir.

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR?

Meteor yağmurunu gözlemlemek isteyenlerin şehir ışıklarından uzak, mümkün olduğunca karanlık ve açık bir alan seçmesi öneriliyor. Gözlerin karanlığa alışması için bir süre beklemek ve yalnızca tek bir noktaya değil, gökyüzünün geniş bir bölümüne bakmak gözlem şansını artırabilir.

Orionid meteor yağmuru yalnızca 21-22 Ekim gecesiyle sınırlı değil. Meteor hareketliliği sonraki günlerde de sürecek. Hava koşullarının elverişsiz olduğu bölgelerde yaşayanlar, takip eden gecelerde de gözlem yapmayı deneyebilir.