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HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM HMGS sonuç sorgulama skranı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları için adayların gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için gerekli olan HMGS’ye katılan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak HMGS soruları ve cevap anahtarıyla sınav yanıtlarını kontrol edebilecek olan adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden öğrenebilecek. Peki, HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden ve nasıl sorgulanacak? İşte HMGS sonuç tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve puanlarını nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. HMGS'de başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte yanıtlarını kontrol etmek isteyen adaylar, sonuç duyurusu için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip ediyor. Peki, HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar hangi ekran üzerinden sorgulanacak?

HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

HMGS sonuçlarının 22 Ekim 2026 tarihinde erişime açılması bekleniyor.

Sınav sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç belgesinde adayın puanı, doğru ve yanlış sayıları ile başarılı/başarısız ibareleri yer alacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında;
a) Anayasa Hukuku 6 puan,
b) Anayasa Yargısı 2 puan,
c) İdare Hukuku 6 puan,
ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan,
d) Medeni Hukuk 12 puan,
e) Borçlar Hukuku 10 puan,
f) Ticaret Hukuku 10 puan,
g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan,
ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,
h) Ceza Hukuku 8 puan,
ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan,
i) İş Hukuku 6 puan,
j) Vergi Hukuku 4 puan,
k) Vergi Usul Hukuku 2 puan,
l) Avukatlık Hukuku 4 puan,
m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan,
n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan olarak puanlanacak.

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