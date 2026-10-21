HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM HMGS sonuç sorgulama skranı

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları, sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi ve puanlarını nasıl öğrenebileceklerini merak ediyor. HMGS'de başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekiyor. Sınav soruları ve cevap anahtarının yayımlanmasıyla birlikte yanıtlarını kontrol etmek isteyen adaylar, sonuç duyurusu için ÖSYM'nin resmi açıklamalarını takip ediyor. Peki, HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar hangi ekran üzerinden sorgulanacak?